Real Madrid y Manchester City no fallan en su debut de la Champions League

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé celebra su tercer gol durante el encuentro correspondiente a la primera jornada de LaLiga que Real Madrid y Real Sociedad disputan este miércoles en el Santiago Bernabéu, en Madrid. ( EFE/ KIKO HUESCA )

Se levantó el telón de la Liga de Campeones 2026-27 este martes y no fallaron a la cita el rey de la competición, un Real Madrid que batió 2-1 al Inter en un duelo muy entretenido, ni Erling Haaland, autor de un doblete en la victoria 2-0 del City en Oporto.

Liderado por Kylian Mbappé, el Real Madrid empezó de forma ideal a nivel de resultado, aunque su juego dejó mucho que desear y se limitó a aprovechar dos errores del Inter.

Mbappé, que se postula estos días para su primer Balón de Oro, marcó en el minuto 14 tras un fallo en la salida de balón del Inter, que hasta entonces había tenido las mejores ocasiones en un inicio arrollador en el que se lució Thibaut Courtois.

"Un partido loco"

En el segundo gol el protagonista fue el portero español del Inter Josep Martínez, que intentó driblar sin éxito a Federico Valverde, que marcó (23').

Un tanto cómico del que el Inter ya no se recuperaría, pese al gol de Carlos Augusto en el tramo final del encuentro (77').

El triunfo tuvo un sabor sin duda extraño para Jose Mourinho, que regresaba a la Liga de Campeones en el banquillo del Real Madrid 13 años después, y se medía a otro equipo que lleva en el corazón, el Inter de Milán, con el que había conquistado su última Champions en 2010, precisamente en el Bernabéu.

"Ha sido un partido loco", dijo Mourinho a Movistar+. "Hemos ganado un partido difícil en circunstancias difíciles", añadió refiriéndose a sus numerosas bajas en el centro del campo.

El Betis conquista

El City iniciaba la Champions por primera vez en diez años sin Pep Guardiola en su banquillo, sustituido por Enzo Marseca.

Y en su debut el italiano superó la prueba con nota. Sobre todo gracias a Haaland, autor de un doblete precioso frente a un incómodo Oporto.

El noruego mostró que es capaz de desbloquear partidos que a primera vista parecen complicados.

"Tenemos toda la presión de tener que rendir en el escenario más grande, y eso es lo que hicimos hoy", dijo Haaland a Amazon Prime. "Estos son los partidos que tienes que ganar y hemos empezado la temporada muy bien".

Además, un clásico del torneo como el Borussia Dortmund sufrió para batir en su cancha al Villarreal.

Pero los alemanes, con 1-1 en el minuto 79, supieron salir de la trampa española gracias a un doblete de Serhou Guirassy, que les dio un margen suficiente para no lamentar un último gol del Villarreal en el descuento (3-2).

Mismo resultado en Lille, en este caso favorable al Betis.

El equipo del norte de Francia se terminó por derrumbar por completo, como ilustró la expulsión de Ethan Mbappé en la segunda parte, quien, al igual que su equipo, se había mostrado bastante sólido hasta entonces.

Los locales marcaron por medio de su delantero japonés Ayase Ueda (12'), titular por primera vez en lugar de Olivier Giroud, y luego gracias al brasileño Alexsandro (36').

Pero los andaluces igualaron con un doblete del veterano central Marc Bartra (33' y 49') y se llevaron el partido gracias al delantero irlandés Troy Parrott (53')

El Aston Villa reaccionó en Champions tras un inicio nefasto en la Premer League, sin victorias ni goles en tres jornadas. Ganó 3-2 al Brujas en Bélgica.

El AEK Atenas, por su parte, derrotó al club austríaco Linz (1-0).