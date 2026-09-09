El Arsenal conquista Nápoles y estira su racha perfecta en Europa

El centrocampista del Arsenal Martin Odegaard marca el gol del 0-1 durante el partido de la UEFA Champions League entre el SSC Napoli y el Arsenal FC en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, Italia, el 9 de septiembre de 2026. ( EFE/EPA/CIRO FUSCO )

El Arsenal, finalista de la pasada edición, arrancó este miércoles en la nueva temporada de la Liga de Campeones europea con un triunfo en un desplazamiento delicado, por 1-0 ante el Nápoles en el estadio Diego Maradona, en la primera jornada de la competición.

Los Gunners dominaron el juego ante un Nápoles tímido y desacertado, pero que resistió con el 0-0 hasta casi la recta final: en el 75', el noruego Martin Odegaard rompió la igualdad inicial y firmó un tanto que valió tres puntos.

Igual que en 2025

El Arsenal deslumbró la pasada campaña en la fase de liguilla de la Champions, con un pleno de ocho triunfos en ocho jornadas.

Encadena ahora un decimotercer triunfo seguido en una fase de grupos de la principal competición continental de clubes.

En la próxima jornada, la segunda, el campeón de Inglaterra recibirá a mediados de octubre en Londres al Lille, mientras que el Nápoles visitará al Villarreal, un equipo que también fue derrotado en esta primera jornada, en su caso 3-2 ante el Borussia Dortmund el martes.