Carlos Espí rescata al Real Madrid sobre la hora ante el Elche

El delantero del Real Madrid Carlos Espí (izquierda) lucha con Víctor Chust, del Elche, durante el encuentro correspondiente a la jornada 6 de LaLiga entre el Elche y el Real Madrid este martes en el estadio Martínez Valero de Elche. ( EFE/ KAI FORSTERLING )

Con un gol de Carlos Espí, el Real Madrid ganó 3-2 este martes sobre la campana en el campo del Elche en la sexta jornada de LaLiga en otro partido en el que mostró su mejor y su peor cara.

"Cuando nosotros tenemos periodos de grandísima cualidad y tantísimas oportunidades de gol y después tenemos un periodo pasivo, de expectativa de bajar la intensidad obviamente que preocupa, pero hemos ganado y crédito para ellos", dijo el técnico del Real Madrid, José Mourinho, tras el partido.

Un gol en propia puerta del arquero Matías Dituro (25') en un libre directo de Arda Güler y otro tanto de Kylian Mbappé (33') adelantaron al Real Madrid, pero Abiel Osorio recortó de cabeza (71') y Fer Niño puso el empate (83').

Los goles del Elche pusieron emoción a los últimos minutos de un partido que acabó rescatando el recién entrado Carlos Espí sobre la campana (90+1') y que había empezado con un mensaje de apoyo al enclave español de Ceuta.

Los jugadores de los dos equipos salieron al campo con una camiseta en la que se podía leer "Todos somos caballas (apodo de los habitantes de Ceuta)", aunque Mbappé, Vinícius y Konaté se la dejaron medio enrollada a la altura del pecho cortando el mensaje.

Tras el inicio del partido, el equipo blanco impuso rápidamente su dominio, aunque algunos desajustes defensivos estuvieron a punto de costarles más de un susto como un disparo a la media vuelta de Abiel Osorio (17') que se fue alto.

El Real Madrid vivía en el campo contrario, pero tuvo que esperar casi media hora para que Arda Güler desatascara el marcador.

El turco sacó una falta desde la frontal que dio en el palo y entró en la portería del Elche con ayuda del portero Dituro (25').

El gol dio un punto más de ánimo al equipo que pronto aumentó la cuenta tras una gran carrera de Yan Diomande que puso un balón al área donde apareció Mbappé para rematar a gol (33').

Diomande, en su segunda titularidad con el Real Madrid, fue uno de los hombres más desequilibrantes de su equipo.

El marfileño se multiplicó tanto en la recuperación de balones como en las transiciones para llegar a la portería contraria.

Desconexión

Diomande conectó bien con Mbappé durante la primera parte, en la que el Real Madrid fue el amo absoluto del encuentro antes de venirse abajo en el segundo tiempo.

A la vuelta del descanso, el Real Madrid pareció dar un paso atrás, bajó en intensidad y multiplicó las imprecisiones.

Los merengues intentaban sorprender al contraataque, mientras el Elche iba creciendo hasta encontrar el premio en un remate de cabeza de Osorio (71').

El tanto espoleó a los locales que siguieron atacando la portería de un Real Madrid desordenado que trataba de correr, pero entonces un error de Cucurella acabó con un centro raso que Fer Niño disparó para hacer el 2-2 (83').

Desesperados, Mourinho movió el banquillo y el Real Madrid se volcó sobre la portería contraria a riesgo de recibir el tercero.

"Con los cambios al final, arriesgo todo, hemos ganado, podíamos perder, pero hay que hacerlo porque empate no sirve", dijo Mourinho.

Una cabalgada de Mbappé acabó con un centro para que Espí, que acababa de entrar en el terreno de juego, marcara a placer el 3-2 (90+1') para alivio de los merengues.

El joven delantero blanco rescató tres puntos de oro para su equipo que se mantiene segundo en la clasificación liguera empatado a puntos con el líder Barcelona, que juega el miércoles ante el Racing de Santander.

Primera victoria del Valencia

En otros partidos del día, el Rayo Vallecano ganó 2-1 al Espanyol, que acabó con diez por la expulsión de Omar El Hilali (90+8').

El Espanyol reaccionó tarde a los tantos de Álvaro García (3') y Adrià Pedrosa (26'), con único tanto de Roberto Fernández (54').

El Valencia, por su parte, logró su primera victoria de la temporada, 1-0 frente al Alavés con un gol de Luis Rioja, apenas dos días después de destituir a su entrenador Carlos Corberán.