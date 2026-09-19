El Barcelona tiene "bastante encaminada" la renovación de Raphinha hasta 2030

Raphinha (derecha), en acción con el Barcelona. ( EFE/PABLO MIRANZO )

El director deportivo del Barcelona, Anderson Luis de Souza 'Deco', anunció este sábado que el club tiene "bastante encaminada" la renovación del extremo brasileño Raphinha hasta 2030.

"Va estar con nosotros por los próximos cuatro años", dijo Deco en la Asamblea General de socios compromisarios del club azulgrana.

"Quedan temas administrativos que vamos a hacer esta semana", añadió el director deportivo del Barça, que también anunció la renovación del mediocentro Marc Bernal y del defensa Xavi Espart.

En estos dos casos, Deco no detalló hasta cuando se prolongará el nuevo contrato.

Se quiere quedar

El anunció llega al día siguiente de que Raphinha, con contrato con el Barça hasta 2028, mostrara su deseo de seguir ligado al club azulgrana más allá de esa fecha.

"Sí, pienso renovar. Cuando renové mi contrato, lo hice hasta 2028 con la idea de que tendría 30 o 31 años y no sabía cómo llegaría", afirmó el extremo azulgrana en una entrevista con la emisora catalana RAC1.

"Pero, tal como he empezado la temporada, me da para unos años más y estaría muy contento de poder alargar mi contrato y ojalá acabar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio", añadió.

Raphinha está siendo el jugador determinante de su equipo en este inicio de temporada con once goles en seis partidos de LaLiga y otro de Champions.