El Brighton pone fin al invicto del Arsenal con una goleada histórica

El centrocampista español del Brighton, Chema Andrés, salta y anota el tercer gol del equipo durante el partido de la Premier League inglesa entre el Brighton & Hove Albion y el Arsenal en el American Express Community Stadium de Brighton, en el sur de Inglaterra, el 19 de septiembre de 2026. ( GLYN KIRK / AFP )

Primera caída de la temporada para el campeón de Inglaterra: Brighton infligió este sábado una dura y sorprendente derrota por 3-0 al Arsenal en la quinta fecha de la Premier League.

Los Gunners son segundos, con 12 puntos, tras este inesperado frenazo sufrido en casa de las Gaviotas, que con su victoria suben al podio (3º, 10 unidades).

El Manchester City (1º, 12 puntos) tendrá la oportunidad de abrir brecha el domingo en caso de victoria como local ante Sunderland.

Arsenal arrancó su temporada con siete triunfos, entre la Community Shield, la Premier League, la Copa de la Liga y la Liga de Campeones europea.

Pero su defensa, considerada la mejor del campeonato e incluso de Europa, se vino completamente abajo en la localidad costera del sur inglés ante unas Gaviotas sin complejos.

El mismo guion se repitió en los dos primeros goles encajados: los defensores decidieron replegarse ante el poseedor del balón, libre para armar un disparo lejano.

Primero fue Pascal Gross, delante de Riccardo Calafiori y Gabriel Magalhães (minuto 31), y luego Charalampos Kostoulas al frente de Ezri Konsa y el mismo Magalhães (45').

El tercer y último tanto llegó en un córner, la especialidad del Arsenal, cobrado por Gross al segundo palo sobre la cabeza del español Chema Andrés (57').

El guardameta ibérico David Raya evitó un naufragio aún mayor para los hombres de Mikel Arteta justo antes del inicio del tiempo añadido (90').

La derrota es la más abultada del Arsenal en cualquier competición desde abril de 2023.

"No hemos estado a la altura de las exigencias que nosotros mismos tenemos, pero también de las que impone la Premier League", señaló Arteta a la BBC. "Quiero felicitar al Brighton por lo que ha conseguido. Es una gran lección para nosotros", asumió el DT vasco.

Tottenham a la deriva

También fue otro día para olvidar para su rival del norte de Londres, ya que el Tottenham tendrá que pasar tres semanas de parón por selecciones en la zona de descenso.

El Aston Villa logró su primera victoria en la Premier League en el campo de los Spurs (3-2), un rival a la deriva y en puestos de zona roja con cinco fechas disputadas.

Esta derrota deja en la cuerda floja al DT de los Spurs, el italiano Roberto De Zerbi, y da tranquilidad a su homólogo del Villa, el español Unai Emery, cuyo equipo llegó a Londres con tres derrotas en cuatro partidos y un solo gol marcado.

Nada va bien para el Tottenham, decimoctavo antes de los demás partidos del fin de semana, y cuyo balance muestra tres caídas y dos paridades.

El equipo londinense pagó cara su falta de eficacia y el Aston Villa, al contrario, transformó una de sus escasas ocasiones de gol justo antes del descanso por medio del prodigio suizo Johan Manzambi (45+4').

De Zerbi sustituyó a su delantero centro Dominic Solanke por James Maddison pero, acto seguido, fue el Villa el que volvió a marcar: un saque largo del portero Zion Suzuki, una combinación Manzambi-Nicolas Jackson entre cuatro defensas y el senegalés acertó a la portería (67').

La diferencia se vio ampliada tras una joya del argentino Emiliano Buendía (79') ante una defensa apática.

De Zerbi explota

Los Spurs salvaron el honor por partida doble en la recta final, por medio de Conor Gallagher (86´, 3-1) y Jan Paul van Hecke (90+8, 3-2). Fueron sus primeros goles en el arranque del torneo.

"No podemos decir que todo sea malo, pero no es suficiente", reaccionó De Zerbi en la rueda de prensa posterior al partido.

El entrenador italiano dijo asumir sus "responsabilidades", pero eso no le impidió arremeter contra la actitud de sus jugadores, que iban perdiendo 3-0 a diez minutos del final del tiempo reglamentario.

"No quiero hablar de la primera parte, cuando dominamos el partido, creamos más ocasiones, jugamos bien", zanjó, prefiriendo centrar su discurso en los errores defensivos de su equipo.

Es "inaceptable" encajar un gol "en un saque largo" del guardameta rival, cuando además se trata de un recurso del Aston Villa señalado en "numerosas reuniones", dijo sobre el segundo tanto recibido.

"Debemos defender de forma compacta. Los líderes tienen que ser líderes y tienen que guiar al equipo", lanzó.

También este sábado, el Coventry logró sumar sus primeros puntos tras ganar 1-0 al Nottingham Forest y deja al Fulham cerrando la clasificación antes de recibir el domingo al Manchester United.

Newcastle puso fin al arranque invicto del recién ascendido Hull con dos goles en los primeros siete minutos, obras de Joe Willock y Lewis Hall, para un triunfo por 2-1.

Y el Everton subió al quinto puesto tras ampliar su inicio imbatible con una victoria por 1-0 ante un Ipswich con diez hombres.