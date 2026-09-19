Mariano Díaz juega 65 minutos en el empate del Alavés que se mantiene en sexto lugar

El defensa del Athletic Club Aitor Paredes (derecha) disputa un balón con el delantero dominicano del Alavés Mariano Díaz durante el partido de LaLiga entre Athletic Club y Deportivo Alavés, este sábado en el estadio de San Mamés, en Bilbao. ( EFE/JAVIER ZORRILLA )

El dominicano Mariano Díaz fue titular y disputó 65 minuto en el empate sin goles del Deportivo Alavés ante el Athletic Club en San Mamés, un resultado que permitió al conjunto vitoriano conservar la sexta posición de LaLiga EA Sports, ahora con 11 puntos en siete fechas.

Mariano formó la dupla ofensiva junto a Lucas Boyé y participó en el trabajo de presión que el equipo de Quique Sánchez Flores utilizó para incomodar al Athletic.

El delantero criollo fue sustituido en el minuto 65 por Toni Martínez, justo cuando el encuentro comenzaba a entrar en su tramo más exigente.

Los trámites del partido

El conjunto vitoriano planteó desde el inicio un partido de fuerte disciplina defensiva, con una línea de cinco y tres centrocampistas por delante.

Mariano y Boyé fueron los encargados de presionar y tratar de dificultar la salida del Athletic, mientras el bloque visitante cerraba espacios. Los locales tuvieron problemas para encontrar profundidad y las primeras ocasiones llegaron principalmente con disparos desde fuera del área.

Robert Navarro y Yuri lo intentaron por el Athletic, mientras Protesoni tuvo el único remate destacado del Alavés en la primera mitad, que terminó sin goles.

Tras el descanso, el Athletic aumentó la presión y obligó a Antonio Sivera a convertirse en protagonista. Yuri estuvo cerca de abrir el marcador con un remate que el guardameta desvió a córner. Poco después, en el minuto 65, Quique Sánchez Flores retiró a Mariano y dio entrada a Toni Martínez, mientras también introducía modificaciones para mantener la resistencia defensiva.

El momento decisivo llegó en el minuto 68, cuando Tenaglia derribó a Nico Williams dentro del área y el árbitro señaló penalti. Oihan Sancet asumió la responsabilidad, pero Sivera adivinó el lanzamiento y evitó el gol. El guardameta volvió a intervenir para asegurar que el Athletic no pudiera aprovechar el rebote y, a partir de entonces, el Alavés sostuvo el empate hasta el pitido final.

El 0-0 supuso para el Alavés un punto especialmente valioso después de dos derrotas consecutivas y antes del parón internacional de fechas FIFA.