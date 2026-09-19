Raphinha logra un contundente triplete y mantiene al Barcelona intratable en la cima de LaLiga

El delantero del Barcelona Raphinha chuta para marcar el 1-3, durante el partido de LaLiga que Sevilla FC y FC Barcelona disputan este sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. ( EFE/JULIO MUÑOZ )

El Barcelona tuvo que remontar, guiado por Raphinha, para imponerse 3-1 en el campo del Sevilla en la séptima jornada de LaLiga, que siguen liderando los azulgranas.

Se adelantaron los sevillistas con un gol de Youssouf Fofana (19'), pero un triplete de Raphinha (22', 52', 69') dio la vuelta al marcador.

A las puertas del parón internacional, el Barça, con un pleno de siete victorias, encabeza la clasificación liguera con seis puntos de ventaja sobre el Real Madrid, segundo, que el domingo jugará contra el Atlético.

El Barça sufrió más de lo que esperaba ante un Sevilla, que en la primera parte igualó la intensidad del equipo azulgrana, pero que acabó pagando el esfuerzo tras el descanso.

"Fue un partido difícil, sobre todo en la primera parte, pero también perdimos el balón demasiadas veces", dijo el entrenador del Barça, Hansi Flick, en rueda de prensa.

Los locales presionaron arriba dificultando la salida del Barça, al que le costaba circular el balón con velocidad.

El premio para un Sevilla que parecía anular a su rival llegó en un remate de cabeza de Fofana en el primer palo (19').

Pero, la alegría en el Sánchez Pizjuán sólo duró los tres minutos que tardó Raphinha en recibir un balón en el área, recortar y marcar de disparo cruzado (22').

El brasileño sigue liderando la tabla de goleadores con 12 goles en siete partidos de Liga, cinco más que su compañero Lamine Yamal y los delanteros del Real Madrid, Kylian Mbappé, y del Rayo Vallecano Sergio Camello.

"Conocemos la calidad de Raphinha y estamos muy contentos con él, nos aporta mucho", dijo Flick, añadiendo que "está muy contento de jugar de nueve".

Pareja de ataque

Referencia del ataque azulgrana, Raphinha se asoció en la segunda parte de la mejor manera con Lamine Yamal para seguir aumentando la cuenta.

Nada más volver del descanso, cabeceó a gol una asistencia de Yamal (52), que también le sirvió un balón al espacio para que el brasileño hiciera el 3-1 (69').

Raphinha estuvo a punto de marcar un cuarto de saque directo de córner, pero el balón lo rechazó el palo (64').

Por delante en el marcador, el Barcelona fue enfriando un partido en el que el Sevilla también fue perdiendo fuelle.

Rodri, imperial en la primera parte para recuperar y ayudar en defensa, se encargó de tomar el control para poner pausa a su equipo.

"Lo controla todo y es muy bueno para ralentizar un poco el juego. Da calma a nuestro juego posicional", dijo Flick.

Los sevillistas pagaron el esfuerzo desplegado en la primera parte, incapaces de mantener la presión que había frenado al Barça en el primer tiempo.

"En el segundo tiempo nos faltó un poco más de energía para crear alguna ocasión más", explicó el capitán del Sevilla, el chileno Gabriel Suazo, a Movistar+.

Los locales, que acusaron el segundo tanto del Barça, acabaron corriendo detrás del balón que fue por completo del Barça, para el que la peor noticia fue la lesión de Andreas Christensen.

"Es una lesión muscular. Tenemos que esperar a mañana para saber qué tiene", explicó Flick.

Primera victoria del Celta

En los otros encuentros del día, el Rayo Vallecano empató 1-1 en el campo de Osasuna, que se adelantó con un tanto de Ante Budimir (16'), pero Sergio Camello se encargó de hacer el empate (50').

El Athletic Club, que desperdició un penal, empató 0-0 con el Alavés, mientras el Celta logró su primera victoria de la temporada al golear 5-0 al Racing de Santander.

Un doblete de Pablo Durán (78', 90+2') y los goles de Hugo González de penal (32'), Moriba (43') y Miguel Román (69') sirvieron para que el Celta se aleje de la zona de descenso.