Enzo Fernández se estrena en fiesta de goles del City, líder de la Premier League

Enzo Fernández, del Manchester City, en acción durante el partido de la Premier League inglesa entre el Manchester City y el Sunderland AFC, en Manchester (Reino Unido), el 20 de septiembre de 2026. ( EFE/EPA/ADAM VAUGHAN )

El Manchester City superó al Sunderland por 5-3 al término de un partido loco y pasó a liderar en solitario la Premier League, en una jornada en la que el Liverpool de Andoni Iraola se impuso 1-0 en su regreso a Bournemouth.

Tras la derrota del Arsenal el sábado en Brighton (3-0), el Manchester City no desaprovechó la ocasión de escaparse al frente del campeonato inglés tras cinco fechas.

Los Citizens, sin embargo, sufrieron mucho más de lo previsto frente al Sunderland, donde brilló el delantero neerlandés Brian Brobbey con un triplete (12', 33' y 59').

Por el City anotaron el argentino Enzo Fernández (10'), Ryan Cherki (30'), doblete de Antoine Semenyo (43' y 57') y Erling Haaland (83'), pero la visita dio guerra hasta el final y tuvo ocasiones para haber puesto en peligro la victoria local.

Primer gol de Enzo Fernández

El campeón del mundo argentino, que abrió la cuenta del ahora líder con un golpe franco directo, marcó su primer gol con la camiseta celeste luego de su traspaso procedente del Chelsea por 145 millones de euros, el más caro en la historia del campeonato inglés.

Haaland, por su parte, rompió al fin su maleficio frente al Sunderland, el único equipo de la Premier League al que el goleador noruego no le había marcado nunca.

"Para ser sincero, preferiría ganar 1-0 que 5-3, pero esperaba un partido muy difícil", dijo tras el partido Enzo Maresca, el sucesor de Pep Guardiola en el banquillo citizen.

"Sin balón, son muy agresivos; con balón, tienen diferentes armas: Brobbey es un ejemplo de ello. Pero encontramos la manera de ganar el partido", se felicitó el italiano.

Maresca, de 46 años, se convirtió en el sexto entrenador que gana sus cinco primeros partidos de Premier League al frente de un nuevo club, una lista en la que también figura Guardiola.

Su nuevo City mantiene el pleno de victorias y suma 15 puntos, seguido por el Arsenal (12) y Brighton (10).

El Liverpool, por su parte, remontó posiciones y se colocó sexto con nueve unidades.

Tras el parón internacional de las próximas dos semanas, el City visitará al Liverpool en Anfield, en lo que será la primera prueba de fuego del proyecto Maresca.

Iraola, por su parte, regresó a Bournemouth para chocar por primera vez contra el club que lanzó su carrera en Inglaterra (2023-2026) y los Reds se llevaron los tres puntos gracias a un solitario gol del delantero sueco Alexander Isak en la segunda parte (57').

Cunha evita el sonrojo

Otro histórico del fútbol inglés, el Manchester United, evitó el sonrojo gracias a un gol postrero en su visita al Fulham (1-1), un mal menor luego de haberse visto dominado por el modesto equipo londinense, que abandonó el último puesto gracias a ese punto.

Un disparo del delantero brasileño Matheus Cunha, desviado por un defensor (89'), permitió a los Red Devils de Michael Carrick lograr una unidad justo antes del parón internacional.

Pero eso no despeja las dudas en torno al equipo mancuniano, duodécimo en la clasificación de la Premier League, con un pobre balance de una victoria, dos derrotas y dos empates.

Carrick trató de insuflar optimismo y afirmó que el United hizo lo suficiente para llevarse los tres puntos.

"Deberíamos haber ganado el partido, creo que creamos lo suficiente para ganar el partido", dijo.

"Casi lo ganamos al final (...) Creo que podemos sacar mucho de hoy. Creo que también podemos aprender mucho. Podemos mejorar en ciertas cosas, eso está bastante claro, pero hoy hubo algunas buenas señales", agregó el DT inglés.

En el otro partido disputado el domingo, el Leeds no pasó del empate sin goles ante el Crystal Palace, pero se mantiene invicto y en posiciones de cabeza (5º con nueve puntos).