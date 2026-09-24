Nations League: República Dominicana logra agónico triunfo ante Nicaragua

Pablo Rosario (izquierda) celebra el tercer gol del conjunto dominicano ante Nicaragua en partido de la Nations League celebrado en el estadio Cibao FC. ( CEDIDA POR SEDOFÚTBOL )

La Selección Dominicana de Fútbol sufrió hasta el último suspiro, pero logró asegurar los tres puntos en su debut en la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf tras vencer dramáticamente a Nicaragua.

El conjunto quisqueyano tuvo un arranque impecable. Heinz Hörschel abrió el marcador al minuto 5 y Mariano Díaz amplió la ventaja al 15'. Sin embargo, tras tomar ventaja de 2-0 en los primeros 16 minutos, desatenciones defensivas permitieron que la escuadra nicaragüense reaccionara: descontaron con un tiro libre tras una falla de marca antes del descanso y alcanzaron la igualdad al minuto 84 por medio de Byron Bonilla.

Pese a dominar la mayor parte del encuentro y generar las mejores ocasiones —con nueve remates a puerta frente a cuatro de los visitantes y obligando al portero rival a realizar siete atajadas—, el equipo dirigido por Marcelo Neveleff se vio forzado a buscar el triunfo a contra reloj en el tiempo de reposición.

Cuando el empate paerecía inminente, Pablo Rosario anotó al 90+7', sellando una de las victorias más dramáticas y celebradas del conjunto dominicano recientemente.

Lo que sigue para la Sedofútbol

Con este triunfo, República Dominicana suma sus primeros tres puntos en una fase corta de apenas cuatro partidos. El calendario quisqueyano continúa de la siguiente manera:

Domingo 27 de septiembre: Visita a Trinidad y Tobago .

Visita a . 1 de octubre: Recibe a Haití .

Recibe a . 4 de octubre: Cierra la fase visitando a Nicaragua .

El duelo ante Haití —selección clasificada al Mundial FIFA 2026— representa un reto de gran peso histórico.

La Sedofútbol solo registra una victoria ante los haitianos: el 3-1 en la Copa Quisqueya de 2013, partido en el que Mariano Díaz anotó su primer gol con la absoluta.

El delantero volvió a romper las redes este jueves, pero antes de ese esperado clásico del Caribe, la selección dominicana deberá refrendar su buen momento en suelo trinitario.