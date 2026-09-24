Cinco jugadores jóvenes a seguir en el inicio de la Liga de Naciones de UEFA

El inicio de la Liga de Naciones de Europa este jueves está marcado por el estreno de seleccionadores en varias de las potencias, pero sobre el césped varios talentos emergentes tratarán de convencer desde el comienzo de esta nueva era.

Lamine Yamal es la cara más destacada de la nueva camada. Con 19 años, el español ya se consagró campeón de la Eurocopa y del Mundial.

Su ejemplo parece evidente para una nueva generación de jugadores, entre los cuales la AFP seleccionó cinco nombres que aspiran también a dejar huella:

. Lennart Karl (Alemania)

La sensación adolescente del Bayern Munich, Lennart Karl, de 18 años, sumó tres partidos con Alemania en la etapa anterior de Julian Nagelsmann y ahora quiere convencer al nuevo seleccionador, Jürgen Klopp.

Se quedó con el sabor amargo de no estar en el Mundial por un inoportuno desgarro muscular de última hora, del que ya está recuperado.

Pero está con la Mannschaft en este arranque de la Nations League, donde el equipo quiere pasar la página de la desilusión que supuso la caída ante Paraguay en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo en Norteamérica.

Alemania, un peso pesado histórico del fútbol, acumula fracasos en sus últimas grandes citas y está necesitada de encontrar una nueva estrella que consiga ilusionar de nuevo a sus hinchas.

. Ruben van Bommel (Países Bajos)

Hijo del exinternacional neerlandés y ahora seleccionador de Bélgica Mark van Bommel, Ruben van Bommel es extremo izquierdo en el PSV Eindhoven, el vigente campeón de la Eredivisie de los Países Bajos.

A los 22 años está brillando en este arranque de temporada, en la que ha sumado dos goles y cuatro asistencias en sus nueve primeros partidos de todas las competiciones, lo que le ha valido entrar en la primera lista de Xavi Hernández en la Oranje.

Eliminada por Marruecos en dieciseisavos del Mundial, Países Bajos ha dado un paso atrás en el panorama internacional en una época reciente, a pesar de los intentos repetidos de una renovación generacional que todavía no da frutos.

. Alessandro Romano (Italia)

Centrocampista de 20 años y cedido por la Roma al Cagliari, Alessandro Romano ha destacado también en el inicio de la temporada en el Calcio, donde el equipo sardo ha sorprendido al ocupar la cuarta posición en la clasificación.

Eso le ha valido su primera llamada con la Azzurra de la mano de Roberto Mancini, el seleccionador que regresa ahora al equipo como solución de emergencia después de que Italia quedara sin ir al Mundial por tercera edición consecutiva, todo un terremoto futbolístico.

El duelo ante Bélgica el viernes en Roma es el primer paso para que la Nazionale reconquiste a unos tifosi que necesitan nuevos alicientes.

Mancini, conocido por dar oportunidades a los jóvenes, es consciente de que necesita dar sangre nueva a un plantel anquilosado.

. Charalampos Kostoulas (Grecia)

El talento griego de 19 años Charalampos Kostoulas está teniendo un inicio de temporada fulgurante en la Premier League, firmando un gol y una asistencia en cada uno de los dos últimos partidos del Brighton.

Fue por lo tanto decisivo para las Gaviotas en el triunfo 3-0 sobre el vigente campeón, el Arsenal, uno de los resultados más llamativos del inicio de la liga inglesa.

Llega a este comienzo de la Liga de Naciones con solo cuatro partidos como internacional, pero señalado por la prensa de su país como gran esperanza para el futuro próximo de una selección que ve ya muy lejos el título europeo conquistado en 2004.

. Lucas Da Cunha (Francia)

A sus 25 años puede que no sea tan joven como los otros cuatro de esta lista. Pero el capitán del Como italiano, un centrocampista de carrera atípica y algo errática por momentos, está en un momento dulce en su club que aspira a trasladar a la nueva Francia de Zinedine Zidane.

Llegó al Como cuando ese equipo estaba en segunda división en 2023 y desde entonces es un símbolo del auge de esa formación lombarda, que este año se estrena en la Liga de Campeones.

Su insistencia se ha visto recompensada con la convocatoria de Zidane, en una Francia que abre una nueva etapa después de la larga era de Didier Deschamps.

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