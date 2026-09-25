Pablo Rosario sella remontada agónica de Dominicana ante Nicaragua en Liga de Naciones Concacaf

Jugadores de República Dominicana celebran el triunfo ante Nicaragua la noche del jueves 24 de septiembre de 2026 en el Estadio Cibao FC. ( CEDIDA POR FEDOFUTBOL )

La República Dominicana consiguió una victoria dramática sobre Nicaragua, 3-2, en su debut en la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027, en un partido celebrado este jueves ante más de tres mil aficionados en el Estadio Cibao FC.

Pablo Rosario se convirtió en el héroe de la noche al marcar en el 90´+7´ el gol que devolvió la ventaja a la selección dominicana, apenas unos minutos después de que Nicaragua había conseguido el empate.

La Sedofútbol tomó el control del partido desde los primeros minutos y abrió el marcador al 5´, cuando Heinz Morschel sacó un potente disparo desde fuera del área que terminó en el fondo de la portería nicaragüense.

Diez minutos después, Mariano Díaz aprovechó un despiste del guardameta visitante para ampliar la ventaja dominicana 2-0.

Con el control del encuentro, el conjunto dirigido por Marcelo Neveleff generó nuevas oportunidades para aumentar la diferencia, pero no logró concretarlas y permitió que Nicaragua se mantuviera con vida.

La selección centroamericana descontó al minuto 40 por medio de Juan Pérez, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.

Dominicana mantuvo su búsqueda del tercer tanto en la segunda mitad, pero la falta de efectividad volvió a impedirle ampliar la ventaja.

Cuando el conjunto quisqueyano parecía encaminarse hacia su primera victoria en la máxima categoría de la Liga de Naciones, Byron Bonilla consiguió el empate para Nicaragua en el minuto 84.

La Sedofútbol reaccionó inmediatamente y mantuvo la presión sobre el arco visitante. En una jugada de tiro libre, Rosario aprovechó un rebote dentro del área y envió el balón al fondo de la red cuando el reloj marcaba 90´+7´.

El tanto desató la celebración de los aficionados presentes en el Estadio Cibao FC y aseguró los primeros tres puntos de República Dominicana en el Grupo A de la Liga A.

El triunfo representa, además, el primero de la selección dominicana en el máximo nivel de la Liga de Naciones de Concacaf.

La Sedofútbol viajará este viernes a Trinidad y Tobago, donde enfrentará al conjunto trinitario el domingo 27 de septiembre, a partir de las 9:00 de la noche, en la segunda jornada de la competición.