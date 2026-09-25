Mbappé anota un gol ante Turquía pero se retira lesionado de la rodilla

Kylian Mbappé de Francia en acción durante el partido por el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia e Inglaterra en Miami, Florida, EE. UU., el 18 de julio. ( EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH )

El capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, fue cambiado por lesión justo después de haber abierto el marcador ante Turquía este viernes en un partido de la primera jornada de la Liga de Naciones europea.

El astro del Real Madrid, de 27 años, se retiró del campo visiblemente adolorido de la rodilla izquierda.

En el minuto 54 de partido, asistido por Michael Olise, Mbappé marcó con un disparo con la pierna derecha, con el que batió al arquero Ugurcan Cakir.

No podía caminar

Pero ni siquiera pudo festejarlo, ya que nada más disparar empezó a cojear y a hacer muecas de dolor, antes de sentarse en el césped mientras se tocaba la rodilla izquierda.

Intentó continuar en un primer momento, antes de renunciar a seguir y ser sustituido en el 59' por Désiré Doué.

Mbappé se retiró inmediatamente a los vestuarios, sin dejar de cojear, después de un saludo amistoso con el nuevo seleccionador francés, Zinédine Zidane.

Después de este partido en Turquía, Francia tiene programados otros tres en la actual ventana de partidos de selecciones nacionales: dos ante Bélgica (28 se septiembre y 5 de octubre) y uno contra Italia (2 de octubre).