Alexia Putellas y el Balón de Oro: "Que el fútbol hable por mí"

"Prefiero que el fútbol hable por mí", opina Alexia Putellas en una entrevista con la AFP desde la pole position para ganar su tercer Balón de Oro, dentro de un mes en Londres, la ciudad en la que ha aceptado el reto de levantar un proyecto desde cero.

Nuevo proyecto en Londres

Las excavadoras adelantan el lunch porque la 'Reina' va a tomar la palabra en el césped de Cobdown Park, la casa del London City Lionesses, que construye a contrarreloj una ciudad deportiva a la altura de sus expectativas.

La leyenda española de 32 años decidió dejar el Barcelona tras levantar como capitana su cuarta Liga de Campeones, de la que fue elegida mejor jugadora -siete goles y siete asistencias-, para abanderar un nuevo proyecto impulsado por la empresaria estadounidense Michele Kang.

Pregunta: De un imperio dominante a uno por construir. ¿Cómo lleva la transición?

Respuesta: "Es un cambio total en mi vida. Un aprendizaje constante, diario: la cultura, el idioma, el cambio de país, de ciudad... Es todo. Al final tenía claro que si en algún momento tenía que terminar mi paso por el Barça, en la siguiente etapa no tenía mucho sentido repetir lo vivido, principalmente porque es imposible. Tenía que ser algo totalmente diferente. Es un club prácticamente nuevo, con todo por escribir, por lo que intento llevar esa cultura y mentalidad ganadora".

P: ¿Se puede intentar reproducir el estilo de juego del Barça y de la selección española en el London City?

Perspectivas para el Mundial

R: "En la cantera del Barça las niñas y niños de 10 años juegan de la misma manera que el primer equipo. Es mucho tiempo, trabajo y un entendimiento casi imposible para ningún otro club del resto del mundo, es algo cultural. Mi mentalidad aquí es construir algo nuevo, diferente, intentando aportar todas mis condiciones como deportista tanto dentro como fuera del campo".

P: Este año la Champions no contará con su mejor jugadora. ¿Toma como un sacrificio o un privilegio verla por televisión?

R: "Sí, es un contexto un poco extraño, pero forma parte de un giro de 180 grados. Ya sabía al elegir este proyecto que este año no iba a estar en la competición pero mi último recuerdo es perfecto: levantando la copa, disponible en todos los partidos, consiguiendo una constancia incluso en momentos de dificultad. Fue súper gratificante terminar de esa manera".

P: Por otro lado tendrá menos carga de partidos y llegará más fresca al Mundial de Brasil (24 junio-25 julio de 2027) en el que España defiende título. ¿Lo pensó a la hora de elegir?

R: "Intento tomar las decisiones teniendo en cuenta todas las cosas y esa fue una de las que tuve en cuenta. Queda mucho y mi foco está en el día a día, pero también pienso que estos contextos son los que me van a preparar para dar lo mejor de mí durante todo el año para, si la seleccionadora lo considera, poder estar en Brasil. Y una vez allí, repetir lo que hicimos en el 2023".

P: España es vigente campeona mundial en categoría masculina y femenina. ¿Qué está haciendo mejor que las otras grandes naciones del planeta fútbol?

R: "Los títulos lo avalan, pero creo que es una cuestión cultural sobre cómo sentimos el fútbol, cómo lo vivimos. Cuando un niño es pequeño enseguida los padres le ponían el balón en los pies; pero creo que ahora también, si eres una niña, los padres te ponen una pelota en los pies... Al final se está viendo que en ambos géneros somos referentes".

P: En un mes (26 de octubre) se entrega el Balón de Oro. ¿Le ilusiona recuperar el trofeo que ganó en 2021 y 2022 después de su grave lesión de rodilla (julio de 2022)?

R: "No es una cuestión de recuperarlo, en ningún momento lo he sentido como mío... Como ya lo he vivido, ahora lo disfruto más, es mucho más gratificante sentir que estás entre las posibles ganadoras, es un orgullo. Desde que sufrí la lesión, intento disfrutar cada momento como si fuera el último porque no se sabe si se va a repetir".

P: En estas semanas previas vivimos una especie de campaña electoral por parte de los favoritos en categoría masculina. ¿Pedir el voto lo considera honesto o excesivo?

R: "Creo que si cada uno tiene la oportunidad y el altavoz de decir lo que siente está bien que lo haga si es real el sentimiento. A mí personalmente lo que me gusta es que el fútbol hable por mí misma; la temporada está ahí, los partidos y los resultados. Tenemos suerte de que ahora está todo grabado y la gente puede sacar sus propias conclusiones".

pm/dr