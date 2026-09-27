Capitán Dembélé: sin Mbappé, la hora de dar un paso adelante con Francia

Lesionado en la rodilla izquierda y de regreso a Madrid, Kylian Mbappé deja el brazalete de capitán y el papel de líder ofensivo de la selección francesa a Ousmane Dembélé, con quien se disputa el Balón de Oro 2026.

Dembélé será el nuevo capitán de la selección francesa el lunes en Bélgica en la Liga de Naciones europea si el astro del PSG es alineado por Zinédine Zidane contra los Diablos Rojos.

El delantero, de 29 años, 68 internacionalidades y 13 goles, ya había sido entronizado como segundo capitán, junto a Adrien Rabiot (67 partidos) y Jules Koundé (57 partidos), por el nuevo seleccionador francés, que tiene más en cuenta el número de apariciones con los Bleus que el liderazgo natural a la hora de designar a los lugartenientes de su capitán.

- Rendimiento al alza -

Y Dembélé se convirtió en Turquía en el 136º jugador en llevar el brazalete de capitán con la selección francesa cuando Mbappé tuvo que abandonar el terreno de juego, tocado en la rodilla, según el sitio Chroniques Bleues, que recopila todas las estadísticas relativas al equipo de Francia.

En Bruselas, el exjugador del Rennes, que pasó por Borussia Dortmund y Barcelona antes de explotar en el Paris-SG, se convertiría en el 119º capitán de los Bleus desde 1909 en el momento del saque inicial del Bélgica-Francia, según Opta, sitio estadístico de referencia.

Una nueva responsabilidad para el Balón de Oro 2025, candidato a su propia sucesión en octubre, que brilla en la escena internacional con el PSG, pero tardó en convertirse en un elemento clave de la selección francesa, hasta el Mundial 2026, donde marcó 6 de sus 13 goles con los Bleus y dio dos asistencias.

- Vuelta al eje -

Recolocado en el eje del ataque francés por Zinédine Zidane, cuando Didier Deschamps lo había situado en la banda derecha, Dembélé firmó una actuación discreta en la victoria en Turquía por 1-0, el viernes en la Liga de las Naciones, en el debut de Zizou, con gol y lesión de Mbappé.

"Durante toda la temporada juego en el París Saint-Germain en el eje, así que no es nuevo", comentó sobre el cambio.

De hecho, bastante apagado en ataque, se entregó en defensa, aplicando a la selección francesa la presión y el repliegue que le pide Luis Enrique, su entrenador en el PSG, cuando está en el club.

"Esperábamos una victoria, por supuesto, sobre todo en un campo complicado, pero creo que hicimos un muy buen partido en general, incluso podríamos haber marcado uno o dos goles más. Venir aquí a Turquía, a un estadio caliente, sabíamos que no sería fácil", valoró tras el encuentro, al micrófono de TF1.

- Campaña del Balón de Oro -

Unas declaraciones muy convencionales, alejadas de las que hizo a mediados de septiembre, en respuesta directa a una pulla de Mbappé lanzada en France Football, en plena campaña para la atribución del Balón de Oro 2026.

Mbappé afirmó que su amigo "siempre ha sido visto como un jugador con talento" y él "siempre ha sido visto como el elegido".

"En toda mi carrera no he dicho una palabra, he trabajado muchísimo. Como he dicho, nunca he sido el elegido, pero he trabajado, y el año pasado fui recompensado por un año fantástico con el Paris SG y, luego, este año ya veremos, sin presión, tranquilo", respondió Dembélé a su capitán con los Bleus y rival por la recompensa individual más prestigiosa.

Desde ese intercambio de golpes, que Mbappé ha intentado apagar tímidamente, la relación entre ambos jugadores es objeto de vigilancia, escrutinio e interpretaciones.

Incluso Koundé, preguntado al respecto después del Turquía-Francia, no terminó de despejar las dudas al afirmar: "El Balón de Oro, el ambiente? A ustedes les preocupa, pero forma parte de las cosas de la vida. Son lo bastante mayores para arreglar sus problemas si los hay".

Al menos, la lesión de Mbappé y su regreso a Madrid solucionan la convivencia entre ambos durante los próximos tres partidos de los Bleus.

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