República Dominicana mantiene su invicto al vencer a Trinidad y Tobago a domicilio

Jugadores de República Dominicana celebran un gol ante Trinidad y Tobago en partido de la Liga de Naciones de la Concacaf ( CEDIDA POR SEDOFÚTBOL )

La Selección Dominicana de Fútbol venció 2-1 a Trinidad y Tobago en condición de visitante en el Hasely Crawford Stadium de la ciudad de Port of Spain, duelo celebrado este domingo por la noche en el marco de la segunda fecha de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027.

Resumen del partido

El onceno quisqueyano marcha invicto con dos triunfos en dos presentaciones en la competición.

Heinz Morschel y Mariano Díaz se encargaron de las anotaciones y Xavier Valdez fue figura en el pórtico nacional.

Los locales quisieron imponer sus condiciones desde el arranque y a los 2´ minutos el guardameta quisqueyano, Valdez mostró su calidad bajo los tres palos para atajar un disparo de media distancia que buscaba su poste derecho.

La Sedofútbol respondió de inmediato con habilitación desde el mediocampo para Mariano Díaz que en velocidad definió por arriba. A partir de allí la escuadra dominicana tomó el control del balón y del partido.

Sobre la fracción 24´ Júnior Firpo lanzó un pase aéreo que Dorny Romero no pudo impactar de buena manera y se fue desviado.

Un minuto después de la media hora de juego los dirigidos por Marcelo Neveleff tuvieron otra ocasión tras una buena jugada, pero el remate de Heinz Morschel impactó en un defensor y perdió potencia.

Los trinitarios se adelantaron tras una jugada aislada en la que soltaron un centro desde la izquierda que fue despejado por Valdez, pero el rebote le quedó a Daniel Phillips quien sacó un derechazo para vencer al golero nacional a los 37´.

El conjunto dominicano lejos de bajar los brazos fue en procura del arco rival y con gran calidad gestaron una buena secuencia en la que el arquero rival le atajó un disparo cruzado a Firpo, Peter González rescató el rebote y luego de varios pases Mariano condujo para atraer la marca y descargó para Morschel quien mandó un bombazo para igualar la pizarra al minuto 42.

Ya en la segunda parte un contragolpe bien elaborado entre Morschel y Pablo Rosario permitió dejar habilitado a Díaz en el área por la izquierda, quien amagó de zurda y enganchó para clavarla de derecha ajustada al segundo palo cuando el reloj marcaba los 50´ minutos.

Dorny Romero se fabricó su propio espacio dentro del área por derecha para sacar un potente remate que fue atajado por el meta anfitrión apenas un par de minutos más tarde.

Situación del Grupo A

Tras la hora de compromiso, los locales intentaron pero se quedaron cortos.

Situación del Grupo A

En los otros dos partidos del grupo, Haití derrotó 2-0 a Costa Rica y Curazao goleó 6-1 a Nicaragua.

Próximo encuentro

La tabla de posiciones tiene a Curazao como líder con seis puntos, Haití y República Dominicana le siguen con la misma cantidad, cerrando Trinidad y Tobago, Costa Rica y Nicaragua sin sumar tras dos jornadas.

El elenco patrio volverá a la acción el jueves 1 de octubre cuando reciba a Haití a partir de las 8:00 de la noche en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, partido para el cual se espera el apoyo para el equipo dominicano en un duelo con tintes de clásico.

Las boletas están a la venta en Uepatickets.com y contará con la transmisión de CDN Deportes para el territorio dominicano.