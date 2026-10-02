Presidente de Fedofútbol califica de "falta de respeto" declaración de jugador haitiano Isidor

Wilson Isidor en una acción deportiva del juego entre República Dominicana y Haití. ( NELSON PULIDO/ DIARIO LIBRE )

El presidente de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol), José Deschamps, calificó como una "falta de respeto a la soberanía nacional" las declaraciones del jugador haitiano Wilson Isidor, quien tras la victoria 4-1 sobre República Dominicana afirmó que La Hispaniola es Haití y que "esto es Haití".

El partido, correspondiente a la Liga de Naciones Concacaf, se disputó este jueves en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

"Para nosotros es una falta de respeto a la soberanía nacional de la República Dominicana, porque eso no es permitido en el ámbito deportivo a nivel de la FIFA y de la Concacaf", expresó Deschamps.

Declaraciones de Isidor

El delantero haitiano Wilson Isidor, autor de dos goles en la victoria 4-1 de Haití sobre República Dominicana en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, generó reacciones después del encuentro al pronunciar una expresión de contenido territorial mientras señalaba el suelo dominicano y posteriormente su uniforme.

"La Hispaniola es Haití. Esto es Haití", expresó el atacante en un video difundido luego del encuentro disputado la noche del jueves en Santo Domingo. Las imágenes muestran al jugador señalando primero hacia el terreno y luego su camiseta de la selección haitiana.

Las expresiones en francés "L´Hispaniola est Haïti" y "Haïti est ici" y constituyen una violación a las normas de la FIFA y a la Concacaf, además de una afrenta y provocación al público dominicano.

Reacciones

El dirigente dominicano señaló que la Fedofútbol tiene previsto elevar el caso ante los organismos internacionales del fútbol. "Nosotros haremos algún tipo de comunicado a las autoridades deportivas internacionales con respecto a ese pronunciamiento, que estaba totalmente fuera de lugar", manifestó.

Deschamps consideró que el comentario fue desacertado, tomando en cuenta que República Dominicana fue anfitriona del encuentro y, según dijo, recibió y respetó a la delegación haitiana.

"Entendemos que fue desacertada esa opinión de ese jugador y bueno, la FIFA tomará medidas sobre eso", agregó.

El presidente de la Fedofútbol también sostuvo que existen antecedentes de situaciones similares en otros ámbitos deportivos y consideró que el pronunciamiento puede llevar la confrontación más allá del terreno deportivo.

"Fue de mal gusto para nosotros ese pronunciamiento porque ya motiva algo político o algo de las confrontaciones que hemos tenido con el vecino Haití. Vemos que fue muy desacertado y no estamos de acuerdo con esa opinión", afirmó.

Deschamps indicó además que, a su entender, los reglamentos y las disposiciones éticas de la FIFA contemplan sanciones para este tipo de acciones. "Nosotros vamos a levantar una instancia, la vamos a canalizar y entonces ya eso es lo único que nos queda", concluyó.