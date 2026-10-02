"Hispaniola es para nosotros": otro jugador de Haití se suma a la polémica tras el partido con RD

Escena del partido de fútbol entre República Dominicana y Haití la noche del jueves 1 de octubre en el estadio olímpico Félix Sánchez. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

La polémica generada tras el partido entre República Dominicana y Haití sumó otro integrante de la selección haitiana, luego de que el delantero Duckens Nazon publicara en sus historias de Instagram el mensaje: “Hispaniola es para nosotros”.

Nazón hizo la publicación la noche del jueves tras la victoria 4-1 de Haití sobre República Dominicana, correspondiente a un partido de la Liga de Naciones Concacaf, uniéndose a su compañero de selección Wilson Isidor, quien comenzó la polémica con un mensaje similar.

Isidor había publicado un mensaje en sus redes sociales en el que afirmó: “La Hispaniola es Haití. Esto es Haití”, luego del encuentro disputado entre ambas selecciones en el Estadio Olímpico Félix Sánchez en Santo Domingo, capital dominicana.

Nazon, uno de los principales referentes de la selección haitiana, se sumó ahora a la conversación con su publicación, aunque utilizó una expresión diferente: “Hispaniola es para nosotros”.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/03/publicacion-de-nazon-a93cd1d9.png

Duckens Nazon, máximo goleador de Haití

Duckens Nazon nació el 7 de abril de 1994 en Châtenay-Malabry, Francia, hijo de padres haitianos. El delantero debutó con la selección absoluta de Haití en 2014 y acumula 44 goles internacionales, cifra que lo convierte en el máximo goleador histórico del combinado haitiano, por encima de Emmanuel Sanon.

A lo largo de su carrera ha jugado en clubes de Francia, India, Inglaterra, Bélgica, Escocia, Bulgaria, Turquía e Irán. Entre los equipos en los que ha militado figuran Laval, Kerala Blasters, Coventry City, Oldham Athletic, St. Mirren, Quevilly-Rouen, CSKA Sofía y Kayserispor. Actualmente figura registrado con el Esteghlal de Teherán, en Irán.

Nazon también tuvo un papel destacado en la clasificación de Haití al Mundial de 2026. Terminó como uno de los máximos goleadores de las eliminatorias de Concacaf, con seis tantos, incluidos tres en el empate 3-3 ante Costa Rica. Con esa clasificación, Haití regresó a una Copa Mundial después de 52 años.

El delantero no fue utilizado en el partido del jueves 1 de octubre contra República Dominicana, en el que Isidor asumió el protagonismo ofensivo con sus dos goles.

Rechazo a publicaciones

Los mensajes de los futbolistas haitianos han generado rechazo en sectores políticos y deportivos de República Dominicana, principalmente el de Isidor.

El presidente de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol), José Deschamps, calificó como una "falta de respeto a la soberanía nacional" sus declaraciones.

"Para nosotros es una falta de respeto a la soberanía nacional de la República Dominicana, porque eso no es permitido en el ámbito deportivo a nivel de la FIFA y de la Concacaf", expresó Deschamps.

El dirigente dominicano señaló que la Fedofútbol tiene previsto elevar el caso ante los organismos internacionales del fútbol. "Nosotros haremos algún tipo de comunicado a las autoridades deportivas internacionales con respecto a ese pronunciamiento, que estaba totalmente fuera de lugar", manifestó.

Deschamps indicó además que, a su entender, los reglamentos y las disposiciones éticas de la FIFA contemplan sanciones para este tipo de acciones. "Nosotros vamos a levantar una instancia, la vamos a canalizar y entonces ya eso es lo único que nos queda", concluyó

También el senador Omar Fernández se pronunció a las declaraciones de Isidor.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Fernández felicitó a la selección haitiana por el triunfo, pero cuestionó las declaraciones posteriores del atacante.

"Una cosa es ganar un partido y otra muy distinta es pretender borrar la historia, la identidad y la soberanía de un país ",