Italia amarga con un empate, el histórico estreno de Zidane en Francia

Zinedine Zidane, Director Técnico de la selección nacional de Francia. ( ARCHIVO/ AFP )

En plena reconstrucción, la selección italiana de fútbol entrenada por Roberto Mancini logró un empate 1-1 este viernes en el Stade de France contra los Bleus, que con Zinédine Zidane en el banquillo habían sido hasta ahora imparables en esta Liga de Naciones europea.

Se trataba además del estreno como seleccionador del exastro galo en Francia, en un estadio en el que forjó su leyenda como jugador con un doblete contra Brasil en la final del Mundial 1998.

"Fue un partido ajustado, pero estoy contento con el rendimiento de mi equipo y con lo que he visto", declaró Zidane tras el partido.

"Estoy contento con el contenido, pero no con el resultado. Merecíamos más", apuntó.

Pese a que fueron sus jugadores quienes se adelantaron con un nuevo golazo de Michael Olise (55'), la Azzurra respondió con un tanto de Alessandro Bastoni (68') para firmar unas tablas que dejan mejor sabor de boca a los italianos por lograr la igualada.

Quizás el menos contento de la plantilla visitante será el atacante Moise Kean, que contó con una grandísima ocasión en los primeros minutos de encuentro.

En un ataque de la Azzurra por banda derecha, el lateral del Brentford Michael Kayode filtró un pase raso que se paseó por el área francesa hasta los pies de Kean en el segundo palo.

El atacante del Como erró en la ejecución y pese a tener espacio, envió su disparo directo a las manos del guardameta Mike Maignan.

La ocasión fue la más clara del primer tiempo, y hubo que esperar casi una hora hasta el primer gol de la jornada.

Francia se lanzó al ataque en el arranque de la segunda mitad. El capitán y guardameta de Italia Gianluigi Donnarumma evitó los primeros intentos, con atajadas a Olise, Ousmane Dembélé y Desiré Doué.

Olise, de golazo en golazo

Finalmente los Bleus encontraron su recompensa de las botas de Olise, que venía de firmar otro golazo el lunes contra Bélgica.

En esta ocasión, sacó un zapatazo imparable desde la frontal tras un libre directo jugado en corto por Rayan Cherki (55').

El atacante del Bayern Munich se ha convertido en el protagonista de Francia en este parón de selecciones, del que la superestrella Kylian Mbappé tuvo que ser desconvocado por lesión tras el primer encuentro contra Turquía.

La ventaja no se mantuvo demasiado tiempo en el marcador. Tras un ataque italiano desarticulado por la defensa local, la Azzurra manutuvo la presión alta.

La defensa francesa no atinó en la salida de balón, y tras un mal control de Lucas Da Cunha, Bastoni se hizo con el balón, condujo hacia el área y batió a Maignan.

Pese a que Francia jugó los últimos minutos del partido con diez jugadores, por la expulsión de Dayot Upamecano (85'), el resultado no se movió.

"Creo que hicimos un gran partido esta noche ante uno de los mejores equipos del mundo, hubo muchos aspectos positivos. Estamos en el buen camino y debemos seguir jugando así", celebró Mancini.

Con cuatro puntos, la Azzurra se mantiene en tercera posición del grupo A1, que sigue liderado por Francia, ahora con siete unidades. Entre medias, con seis puntos, está Bélgica, que en el otro encuentro del día se impuso 3-0 a la colista Turquía.

En la cuarta y última fecha de esta ventana internacional, Francia recibirá el lunes a los Diablos Rojos belgas con el liderato en juego e Italia ejercerá de anfitrión para los turcos en Bolonia.