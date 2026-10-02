El partido de la Liga de Naciones de fútbol entre República Dominicana y Haití finalizó próximo a las 10 de la noche del jueves, pero 24 horas después todavía resuena en el territorio dominicano.

Primero, los desórdenes provocados por varios fanáticos antes del partido y luego las desacertadas declaraciones del goleador del encuentro, Wilson Isidor llevaron al presidente de la República a respaldar las declaraciones emitidas por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz.

El ministro dijo que "prohibimos la participación de la selección hatiana de fútbol en otros juegos en República Dominicana".

Minutos más tarde el primer mandatario respaldó la declaración de su ministro.

"Ya él habló (Cruz) en nombre del Gobierno y su posición es la posición del Gobierno", dijo Abinader en una breve entrevista improvisada con periodistas durante una visita a la Feria del Libro. "La posición del ministro de Deportes es la posición del Gobierno", insistió Abinader.

Otro escenario

Ese reconocimiento del presidente puede presentar otro escenario en ese deporte.

Haití ganó el partido disputado el jueves en el Estadio Olímpico Félix Sánchez con goleada 4-1, donde Dominicana jugó como dueño de casa.

En la rueda de prensa después del partido, el dirigente técnico de Haití, David Badía, fue preguntado sobre si consideraría que Haití juegue de local en el país, dado que lo hacen en Jamaica.

El técnico dijo, inicialmente que esa respuesta tocaría a Concacaf responderla. Pero el traductor, quien estaba a su lado, dijo que eso es pertinencia de la Federación de Fútbol de ese país. "Es una cosa de la Federación", dijo el traductor haitiano. "Yo voy donde me lleven", señaló Badía.

Pero, las declaraciones oficiales del Gobierno dominicano eliminan, de momento, esas posibilidades.

Antes del partido simpatizantes de Haití derribaron la puerta lo que permitió que varios interesados se colaran al estadio de fútbol.

La medida, en tanto, no significa que Haití no pueda jugar en el país como visitante. Salvo que la Federación Dominicana de Fútbol rechace jugar de local contra su rival de ayer y solicitar una sede alterna.

La FIFA en su artículo 13, apartado 2 c, castiga la reacción del jugador Wilson Isidor. Lo plantea de esta manera: "servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva" conlleva a sanciones.