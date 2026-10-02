VIDEO | RD prohíbe a la selección de fútbol de Haití jugar en sus estadios tras desórdenes

Selección haitiana de fútbol que jugó el partido contra República Dominicana el jueves 1 de octubre por la Liga de Naciones de la Concacaf en el Estadio Félix Sánchez. ( NELSON PULIDO/ DIARIO LIBRE )

Lo ocurrido la noche del jueves en los accesos del Estadio Olímpico Félix Sánchez antes del partido entre República Dominicana y Haití por la Liga de Naciones de Concacaf, tendrá consecuencias más allá del terreno de juego.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, anunció este viernes que la selección nacional de fútbol de Haití no podrá volver a disputar partidos en instalaciones deportivas de República Dominicana, tras los desórdenes registrados al inicio del partido.

"Prohibimos a la selección haitiana de fútbol que pueda participar en otros juegos en República Dominicana. Ese no es el comportamiento que debe exhibir una fanaticada respetuosa y una fanaticada que respete las reglas y las leyes de las instalaciones deportivas de otro país", manifestó Cruz.

Cruz calificó como "inaceptable" el comportamiento registrado en una de las puertas de acceso al estadio y advirtió que el Ministerio de Deportes dispone de reglamentos que permiten adoptar medidas ante conductas que afecten las instalaciones deportivas del país.

La reacción del funcionario se produjo luego de la inauguración de los Juegos Universitarios en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

"Nosotros no toleramos la indisciplina, no toleramos el irrespeto", afirmó Cruz al referirse a lo ocurrido. El ministro puso especial énfasis en las condiciones en que quedó una de las áreas de acceso del Félix Sánchez, instalación que ha sido sometida a inversiones millonarias por parte del Estado dominicano para los recién pasados Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026.

"Lo que vimos ayer en una puerta de la entrada del Félix Sánchez, una instalación deportiva que ha costado millones y millones de pesos al Estado dominicano para ponerlo reluciente, ¿cómo está? Eso es inaceptable", declaró.

Respeto y cordura

El funcionario también hizo un llamado a los aficionados que acuden a los escenarios deportivos a respetar las normas del país anfitrión y las instalaciones que utilizan. En ese sentido, separó el comportamiento esperado de una afición deportiva de cualquier manifestación de desorden o irrespeto.

La decisión implica que República Dominicana no volverá a poner a disposición sus instalaciones deportivas para los partidos de la selección haitiana, de acuerdo con lo anunciado por el ministro.

Esto afectaría el calendario internacional del país en materia de fútbol ya que tanto para la Liga de Naciones de la Concacaf como para las eliminatorias a Copas del Mundo, Haití es un rival de la zona con el que dependiendo de la instancia, se deben jugar partidos de ida y vuelta, en los que Dominicana es local, luego visita y viceversa.