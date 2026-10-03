Bruno Fernandes elogia a Ronaldo y llama a la unidad

El centrocampista de la selección portuguesa Bruno Fernandes llamó a la unidad del país este sábado tras la marcha de la concentración de Portugal de Cristiano Ronaldo, del que afirmó que siempre será "un símbolo" del fútbol portugués.

Salida de Cristiano Ronaldo

Cristiano abandonó la concentración de la selección portuguesa el miércoles, en la víspera del partido de Liga de las Naciones contra Dinamarca, que los lusos ganaron 4-2.

El astro portugués dejó la concentración tras la rueda de prensa donde el seleccionador Jorge Jesús confirmó que no sería titular por segundo partido consecutivo.

En el anterior encuentro contra Noruega, no jugó ni un solo minuto pese a calentar más de media hora.

"A su debido tiempo diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre estuve dedicado", afirmó Cristiano en un mensaje en Instagram.

Declaraciones de Bruno Fernandes

Bruno Fernandes afirmó este sábado en la víspera del partido de Liga de las Naciones contra Noruega, que ya había hablado con su capitán en la selección.

"Lo que le dije es lo que repito aquí: lo más importante es que, independientemente de lo que pase, Cris nunca dejará de ser el mayor símbolo de nuestra selección, el mayor símbolo de nuestro fútbol", afirmó.

"Y probablemente, no, con seguridad, el mayor símbolo de nuestro país por todo lo que hizo, no sólo en Portugal, sino por todo el mundo", aseguró el centrocampista del Manchester United.

"Creo que tiene un lugar reservado, sin ninguna duda, no sólo entre los mejores de todos los tiempos, sino en el corazón de todos los portugueses", insistió Fernandes.

El centrocampista luso pidió "dejar de dividir" porque en el equipo portugués "no existen divisiones".

"La selección es una sola y seguirá siendo una, independientemente del ruido" exterior, insistió, convencido de que el asunto se tiene que arreglar de puertas adentro.

El centrocampista luso pidió que el país no se divida ni tome partido, sino que "respete y acepte a todas las partes".

"Pero, al mismo tiempo, como ya dije, Cris será siempre el mayor icono de nuestra selección, de nuestro fútbol y también del fútbol mundial, y merece el respeto de todos los portugueses, independientemente de a quién le guste más o menos", sentenció.

Fernandes afirmó que los jugadores tratan de mantenerse al margen de lo ocurrido y seguir enfocados en la Liga de Naciones.

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