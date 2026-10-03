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Fabián Ruiz
Fabián Ruiz

Fabián Ruiz deja la selección española para asistir al nacimiento de su hijo

El jugador del PSG no estará en el partido de la Liga de Naciones contra la República Checa

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    Fabián Ruiz deja la selección española para asistir al nacimiento de su hijo
    Fabián Ruiz (AFP)

    El centrocampista Fabián Ruiz abandonó este sábado la concentración de la selección española para acudir al nacimiento de su primer hijo en París, informó la Federación Española de Fútbol (RFEF).

    El jugador del PSG no estará en el partido de la Liga de Naciones contra la República Checa que se juega dentro de unas horas a las 18h45 GMT en Oviedo, en el norte de España.

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    Ausencias en la selección

    La RFEF no ha precisado si Fabián regresará posteriormente a la concentración para el último encuentro de la Liga de Naciones, el próximo martes contra Croacia en Split.

    • La partida de Fabián se une a las anteriores por molestias físicas de Ferran Torres, Nico Williams, Alejandro Grimaldo y Eric García.

    gr/dr

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