Dominicana cierra la Liga de Naciones con una remontada ante Nicaragua

Lucas Bretón (20), autor del segundo gol dominicano en el encuentro. ( CEDIDA POR FEDOFÚTBOL. )

La República Dominicana cerró su calendario en la Liga A de la Concacaf Nations League con una victoria. Los quisqueyanos remontaron este domingo un gol en contra para imponerse 2-1 a Nicaragua en el Estadio Nacional de Managua y despedir su participación en el Grupo A con una nueva muestra de carácter.

El encuentro tuvo un primer tiempo cerrado, sin goles y con ambos equipos buscando espacios para romper el equilibrio.

La igualdad se mantuvo hasta el inicio de la segunda mitad, cuando Nicaragua consiguió adelantarse en el marcador.

Al minuto 53, Jaime Moreno aprovechó la oportunidad para enviar el balón al fondo de la red y colocar a los locales arriba 1-0. La respuesta dominicana, sin embargo, fue inmediata.

Solo un minuto después, Heinz Mörschel asumió la responsabilidad desde el punto penal y convirtió para devolverle la igualdad al marcador.

El tanto cambió el impulso del partido y dio paso a la remontada quisqueyana.

Dominicana completó el vuelco al minuto 66. Lucas Bretón tomó el balón fuera del área y sacó un potente disparo de pierna izquierda que terminó en el fondo de la portería nicaragüense para establecer el definitivo 2-1.

Posiciones finales

Con el resultado, los dominicanos terminaron su calendario de la Liga A con una victoria fuera de casa y cerraron la fase de grupos con 9 puntos, aunque no les alcanzó para avanzar a los cuartos de final.

Curazao terminó líder del Grupo A con 10 unidades, mientras Haití también sumó 9 y obtuvo el segundo puesto por diferencia de goles.

El triunfo en Managua también puso el cierre a una campaña en la que la selección dominicana compitió por primera vez en la máxima categoría de la Liga de Naciones.

RELACIONADAS