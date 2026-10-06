Cristiano Ronaldo pide perdón y se ofrece a regresar con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo (i), de Portugal, reacciona tras su derrota en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Portugal contra España, en Dallas (EE.UU.), el 6 de julio de 2026. ( ARCHIVO/ EFE )

Cristiano Ronaldo, que abandonó la concentración de Portugal la víspera del partido de Liga de Naciones de la UEFA ante Dinamarca, pidió perdón este martes a sus compañeros y a los aficionados en un largo comunicado en el que afirma estar "disponible" para regresar con la selección lusa.

"Debo una disculpa a mis compañeros de Selección por haber abandonado la concentración", escribió el quíntuple Balón de Oro de 41 años. "Pido disculpas a los portugueses que estuvieron allí apoyándonos intensamente, pido disculpas a los aficionados", agregó.

"Si estoy bien físicamente, jugando en mi club, con goles, eso espero, después de cumplir la sanción que se me aplique, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para competir y ganar con nuestra Selección", concluyó CR7.

Origen del conflicto

La controversia estalló a finales de septiembre de 2026, durante el partido entre Portugal y Noruega en la Liga de Naciones de la UEFA. El seleccionador nacional, Jorge Jesus, optó por dejar a Cristiano Ronaldo en el banco de suplentes durante los 90 minutos.

La frustración del delantero de 41 años se hizo evidente cuando fue obligado a realizar ejercicios de calentamiento en la banda durante unos 30 minutos sin llegar a ingresar al terreno de juego. Al finalizar el encuentro, un Cristiano visiblemente molesto se marchó directamente a los vestuarios sin despedirse de los aficionados presentes en el estadio.

El conflicto se intensificó tras una reunión privada entre el jugador, el técnico y Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

Según trascendió, el entrenador se disculpó en privado por el extenso calentamiento y prometió enmendar el error admitiéndolo públicamente en la rueda de prensa previa al siguiente compromiso contra Dinamarca.

Sin embargo, Jorge Jesus rompió ese pacto ante los medios al declarar de forma tajante que las decisiones de la alineación eran exclusivamente su responsabilidad y confirmar a Gonçalo Ramos como titular, minimizando el descontento de la estrella lusa.

Al sentirse traicionado por la falta de palabra del estratega, Cristiano Ronaldo tomó la drástica decisión de abandonar la concentración del equipo en Escandinavia de forma repentina.

Tras ausentarse de los entrenamientos, el capitán publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales anunciando su salida y asegurando al pueblo portugués que "a su debido tiempo" revelaría toda la verdad sobre lo sucedido.

Posteriormente, abandonó el país en un avión privado rumbo a Madrid para desconectarse de la tormenta mediática, dejando su futuro internacional en el aire y enfrentando una posible sanción por parte de la FPF por abandono injustificado.