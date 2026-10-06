Los grandes momentos de Messi con Argentina

Lionel Messi con el trofeo de campeón de la Copa Mundial tras vencer a Francia en la final, el domingo 19 de diciembre de 2002 en Catar. ( ARCHIVO/ AP )

Veintiún años después de su debut, Lionel Messi se despidió este martes de la selección argentina convertido en leyenda. Campeón del mundo en 2022 y bicampeón de América, el Diez cerró una carrera inolvidable con 126 goles, récords y una huella imborrable en la Albiceleste.

Estos son algunos de los momentos que marcaron la trayectoria del astro de 39 años con la selección, un recorrido de 208 partidos atravesado por desilusiones, conquistas históricas y una transformación que lo graduó de mito.

2006: su primer Mundial

Messi fue convocado por José Pekerman para el Mundial de Alemania diez meses después de su debut con la selección absoluta ante Hungría, frenado en seco por una expulsión menos de un minuto después de entrar en el campo.

Se estrenó en la máxima cita del fútbol en el minuto 74 del segundo partido de la fase de grupos, el 16 de junio de 2006, cuando Argentina dominaba con un 3-0 a Serbia y Montenegro.

Dio una asistencia a Hernán Crespo apenas cuatro minutos después de su entrada en juego y luego se sumó al festín con un tanto, para cerrar la goleada 6-0 unos días antes de cumplir 19 años.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/imagecontent1009497220180606072346-a17d38e0.jpg El argentino Lionel Messi corre con la pelota durante el partido de fútbol final de la Copa Mundial entre Alemania y Argentina en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro, Brasil, el domingo 13 de julio de 2014. (ARCHIVO AFP)

2014: frustración en el Maracaná

Tras dos eliminaciones consecutivas en cuartos de final ante Alemania (2006 y 2010), Argentina se reencontró con la Mannschaft en la final del Mundial de Brasil.

Messi no anotó en Sudáfrica 2010, pero en Brasil brilló con cuatro tantos y una asistencia, siendo decisivo en el camino de la selección a la final. Fue elegido el mejor jugador de la competición pese a no ser campeón.

El astro en ese entonces del Barça, convertido en capitán de su selección, vivió con enorme decepción la derrota 1-0 ante los teutones en la prórroga de la final en el mítico Maracaná.

2016: un efímero primer adiós

A diferencia de su carrera gloriosa con el Barça, Messi acumulaba frustraciones con su selección y unas palabras suyas sacudieron el mundo en junio de 2016.

Tras perder la final de la Copa América ante Chile en 2015, Argentina volvió a enfrentarse a La Roja un año después en el duelo decisivo de la edición Centenario en Estados Unidos, confiada en cobrarse la revancha.

El pulso fue a la tanda de penales, como un año antes en Santiago, y la historia se repitió: los fallos de Lucas Biglia y del propio Messi provocaron un nuevo título de Chile en el estadio MetLife en East Rutherford, vecina de Nueva York.

En caliente tras la derrota, Messi anunció su adiós a la selección con apenas 29 años.

Comenzó entonces una oleada de peticiones para que diera marcha atrás en esa decisión, desde el entonces presidente de Argentina, Mauricio Macri, a la leyenda Diego Maradona, pasando por miles de hinchas.

Dos meses después, el Diez decidió volver para alivio de todo un país.

2021: la primera Copa América

A punto de dejar el Barcelona para unirse al Paris Saint-Germain, Messi mantuvo la concentración durante la Copa América 2021 en Brasil: compartió el liderato de goleadores y terminó máximo asistente del torneo.

Guió a Argentina a la final ante la Seleção. La Albiceleste ganó 1-0 a su archirrival con un tanto de Ángel Di María.

Después de tres finales perdidas en la Copa América (2007, 2015, 2016), Messi se sacó por fin la espina y saboreó su primer gran título con Argentina.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/ap1718290548057-ea484b1a-7d4d5afb.jpeg Lionel Messi, levantando la Copa América con la selección de Argentina en junio del 2024. (ARCHIVO/ EFE)

2022: en la cima del mundo

Arropado por un equipo consolidado por Lionel Scaloni, Messi encaró el Mundial de Catar con la sensación de estar frente a la oportunidad definitiva de alcanzar la gloria máxima con la Albiceleste.

Desde el principio lo dejó claro y antes de la final anotó cinco goles.

La cita fue el 18 de diciembre de 2022 en Lusail, cerca de Doha, y el capitán asumió su estatus de líder firmando un doblete ante Francia, donde Kylian Mbappé respondió con triplete para firmar un 3-3 que aplazó la decisión hasta los penales.

El remate de Gonzalo Montiel selló la tercera estrella argentina y cerró la última cuenta pendiente de Messi: a los 35 años, el rosarino conquistó el mundo.

2026: último Mundial

Lejos de conformarse con la conquista en Catar, Argentina extendió su etapa más gloriosa al levantar la Copa América de 2024, un nuevo título que consolidó el legado de Messi con la Albiceleste.

Cuando muchos imaginaban que su ciclo internacional había llegado a su fin, Messi se propuso llegar al Mundial de Norteamérica. En Inter Miami y en el ocaso de su carrera, cumplió también ese último desafío.

Ya en la competición, celebró un triplete frente a Argelia apenas una semana antes de cumplir 39 años.

En el torneo superó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales, aunque ambos fueron posteriormente relegados por Mbappé, que terminó la competición con un récord de 22 tantos.

Messi acabó su carrera mundialista con 21 goles. El último llegó el 7 de julio de 2026 cuando anotó en la agónica victoria por 3-2 sobre Egipto en octavos. Fue su octava celebración en Norteamérica.

Después de quedarse sin goles ante Suiza (3-1) en cuartos y frente a Inglaterra (2-1) en semifinales, Messi tampoco pudo evitar la caída de Argentina en la final contra España.

El 1-0 en East Rutherford apagó la ilusión de poner el broche de oro a su trayectoria mundialista con una última vuelta olímpica.

2026: adiós para siempre

El 31 de agosto, apenas seis semanas después de la derrota ante España, Messi anunció el final de su ciclo con la selección argentina.

"Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento", dijo en sus redes sociales.

Este martes, frente a Benín y en un estadio Monumental rendido a sus pies, Messi disputó el último partido de su vida con la camiseta argentina y amplió sus registros con dos asistencias -para un total de 70 con la Albiceleste- y un gol de penal.

Entre lágrimas, abrazos, homenajes y una ovación interminable de compañeros e hinchas, el capitán cerró la página más gloriosa que ha conocido el fútbol argentino.