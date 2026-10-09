American School y St. George dan apertura a la Copa Humano Seguros

Los representativos de American School y St. George le darán apertura a la cuarta edición de la Copa Intercolegial de Fútbol Humano Seguros, que se celebrará en los terrenos del Barça Academy Santo Domingo.

A partir de las 9 de la mañana se estarán enfrentando simultáeamente el Instituto Iberia y el St. Michaels, y el Ashton School enfrentará al Colegio La Salle Santo Domingo, subcampeones de la edición pasada.

Fechas y formato

La Copa Humano Seguros, es un torneo que reúne a niños, niñas y jóvenes de distintos colegios del país en una competencia que promueve la perseverancia, la confianza y el trabajo en equipo, en un ambiente de sano esparcimiento en familia.

Equipos participantes

La copa se estará jugando los días 10 y 11, y 17 y 18 de octubre, y participarán 21 colegios provenientes de diversas provincias del país, con la presencia de 336 jugadores de ambas ramas, en la categoría U13.

Entre los centros educativos invitados a participar en esta cuarta edición de la Copa Intercolegial de Fútbol Humano Seguros se encuentran: American School, Ashton School, Babeque Secundaria, Bavaro Innovation School, Carol Morgan School, Colegio Loyola, Colegio La Salle Santiago, Colegio La Salle Santo Domingo, Instituto Iberia, Lux Mundi, Santiago Christian School, Punta Cana International School, Saint Joseph School, San Judas Tadeo, Saint David School, Saint Patrick School, Saint George School, Colegio Arroyo Hondo, Colegio ERGOS, Educare y Saint Michael's School.

La convocatoria reúne instituciones educativas de distintas localidades del país, ampliando el alcance del torneo y la participación de jóvenes futbolistas.

Esta iniciativa ha sido concebida como una actividad familiar, en la que padres, madres y hermanos pueden acompañar a los estudiantes desde las gradas y disfrutar de un ambiente de sano esparcimiento.

Como parte de esa vocación de integración, el evento contará con la admisión de mascotas, convirtiendo cada jornada en un espacio de convivencia para todos los asistentes.

Durante la presentación de esta cuarta edición, Patricia Luna, Directora de Comunicación y Desarrollo de Mercado de Humano Seguros, destacó que "la Copa Intercolegial de Fútbol Humano Seguros demuestra cómo el deporte puede convertirse en una herramienta para fomentar valores esenciales como la perseverancia, la confianza y el trabajo en equipo entre niños y jóvenes, en coherencia con nuestro propósito de contribuir al bienestar de las personas".

A lo largo de sus cuatro ediciones, la Copa Intercolegial de Fútbol Humano Seguros ha reunido a colegios, estudiantes y familias en torno al deporte, convirtiéndose en un vehículo para la formación en principios como la perseverancia, la confianza y el trabajo en equipo, aspectos que también forman parte de la cultura de Humano como empresa.