American School y St. Michael´s triunfan en la apertura de la Copa de Fútbol Humano Seguros

Momento de acción del partido entre American School y St. George en la Copa Humano Seguros ( CEDIDA POR COPA HUMANO SEGUROS )

El American School y St. Michael´s debutaron con victorias en la cuarta edición de la Copa Intercolegial de Fútbol Humano Seguros, que se celebra en las instalaciones de Barça Academy Santo Domingo.

El American School venció 4-2 a St. George, mientras que St. Michael´s superó por el mismo marcador al Instituto Iberia, de Santiago. En el otro partido de la jornada inaugural, el Colegio La Salle Santo Domingo, subcampeón de la edición anterior, empató 1-1 con Ashton School.

En el primer encuentro de la rama femenina, Carol Morgan School derrotó 5-2 a Lux Mundi.

La edición de 2026 cuenta con la participación de 20 colegios y 336 jugadores de la categoría U13, procedentes de distintas localidades del país.

La Copa Humano Seguros promueve valores como la perseverancia, la confianza y el trabajo en equipo, al tiempo que propicia la integración de estudiantes, familias y comunidades educativas a través del deporte.

Más allá de la competencia, el certamen ofrece un espacio de encuentro familiar, con padres, madres y hermanos que acompañan a los jugadores desde las gradas. La admisión de mascotas también contribuye al ambiente de convivencia que caracteriza la actividad.

Patricia Luna, directora de Comunicación y Desarrollo de Mercado de Humano Seguros, destacó que esta cuarta edición reafirma el compromiso de la empresa con iniciativas orientadas al bienestar y la formación integral de niños y jóvenes.

«La Copa Intercolegial de Fútbol Humano Seguros demuestra cómo el deporte puede convertirse en una herramienta para fomentar valores esenciales como la perseverancia, la confianza y el trabajo en equipo entre niños y jóvenes, en coherencia con nuestro propósito de contribuir al bienestar de las personas», expresó.

La competencia continuará los días 11, 17 y 18 de octubre, cuando estudiantes de distintos centros educativos volverán al terreno de juego para representar a sus colegios y compartir una experiencia que trasciende lo deportivo.

En otros partidos:

Rama masculina

St. David 5 La Salle Santiago 3

St. Patrick 5 Lux Mundi 3

Santiago Christian School 5 Arroyo Hondo 3

Carol Morgan School 7 Babeque 0

Loyola 5 St. Joseph´s 3

American School 3 St. Michael´s 1

Iberia 3 St. George 0

Ashton 8 La Salle Santiago 0

St. David 1 La Salle SD 0

St. Patrick 3 Santiago Christian School 3

Lux Mundi 4 Arroyo Hondo 2