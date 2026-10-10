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American School y St. Michael´s triunfan en la apertura de la Copa de Fútbol Humano Seguros

La cuarta edición reúne a 20 colegios y 336 jugadores de la categoría U13 en el Barça Academy

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    American School y St. Michael´s triunfan en la apertura de la Copa de Fútbol Humano Seguros
    Momento de acción del partido entre American School y St. George en la Copa Humano Seguros (CEDIDA POR COPA HUMANO SEGUROS)

    El American School y St. Michael´s debutaron con victorias en la cuarta edición de la Copa Intercolegial de Fútbol Humano Seguros, que se celebra en las instalaciones de Barça Academy Santo Domingo.

    El American School venció 4-2 a St. George, mientras que St. Michael´s superó por el mismo marcador al Instituto Iberia, de Santiago. En el otro partido de la jornada inaugural, el Colegio La Salle Santo Domingo, subcampeón de la edición anterior, empató 1-1 con Ashton School.

    • En el primer encuentro de la rama femenina, Carol Morgan School derrotó 5-2 a Lux Mundi.

    La edición de 2026 cuenta con la participación de 20 colegios y 336 jugadores de la categoría U13, procedentes de distintas localidades del país.

    La Copa Humano Seguros promueve valores como la perseverancia, la confianza y el trabajo en equipo, al tiempo que propicia la integración de estudiantes, familias y comunidades educativas a través del deporte.

    Más allá de la competencia, el certamen ofrece un espacio de encuentro familiar, con padres, madres y hermanos que acompañan a los jugadores desde las gradas. La admisión de mascotas también contribuye al ambiente de convivencia que caracteriza la actividad.

    Patricia Luna, directora de Comunicación y Desarrollo de Mercado de Humano Seguros, destacó que esta cuarta edición reafirma el compromiso de la empresa con iniciativas orientadas al bienestar y la formación integral de niños y jóvenes.

    «La Copa Intercolegial de Fútbol Humano Seguros demuestra cómo el deporte puede convertirse en una herramienta para fomentar valores esenciales como la perseverancia, la confianza y el trabajo en equipo entre niños y jóvenes, en coherencia con nuestro propósito de contribuir al bienestar de las personas», expresó.

    La competencia continuará los días 11, 17 y 18 de octubre, cuando estudiantes de distintos centros educativos volverán al terreno de juego para representar a sus colegios y compartir una experiencia que trasciende lo deportivo.

    RELACIONADAS

    En otros partidos: 

    Rama masculina

    St. David 5 La Salle Santiago 3

    St. Patrick 5 Lux Mundi 3

    Santiago Christian School    5 Arroyo Hondo 3

    Carol Morgan School 7 Babeque

    Loyola 5 St. Joseph´s 3

    American School 3 St. Michael´s 1

    Iberia 3 St. George 0

    Ashton 8 La Salle Santiago 0

    St. David 1 La Salle SD 0

    St. Patrick 3 Santiago Christian School 3

    Lux Mundi 4 Arroyo Hondo 2

     
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