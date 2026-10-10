American School y St. Michael´s triunfan en la apertura de la Copa de Fútbol Humano Seguros
La cuarta edición reúne a 20 colegios y 336 jugadores de la categoría U13 en el Barça Academy
El American School y St. Michael´s debutaron con victorias en la cuarta edición de la Copa Intercolegial de Fútbol Humano Seguros, que se celebra en las instalaciones de Barça Academy Santo Domingo.
El American School venció 4-2 a St. George, mientras que St. Michael´s superó por el mismo marcador al Instituto Iberia, de Santiago. En el otro partido de la jornada inaugural, el Colegio La Salle Santo Domingo, subcampeón de la edición anterior, empató 1-1 con Ashton School.
- En el primer encuentro de la rama femenina, Carol Morgan School derrotó 5-2 a Lux Mundi.
La edición de 2026 cuenta con la participación de 20 colegios y 336 jugadores de la categoría U13, procedentes de distintas localidades del país.
La Copa Humano Seguros promueve valores como la perseverancia, la confianza y el trabajo en equipo, al tiempo que propicia la integración de estudiantes, familias y comunidades educativas a través del deporte.
Más allá de la competencia, el certamen ofrece un espacio de encuentro familiar, con padres, madres y hermanos que acompañan a los jugadores desde las gradas. La admisión de mascotas también contribuye al ambiente de convivencia que caracteriza la actividad.
Patricia Luna, directora de Comunicación y Desarrollo de Mercado de Humano Seguros, destacó que esta cuarta edición reafirma el compromiso de la empresa con iniciativas orientadas al bienestar y la formación integral de niños y jóvenes.
«La Copa Intercolegial de Fútbol Humano Seguros demuestra cómo el deporte puede convertirse en una herramienta para fomentar valores esenciales como la perseverancia, la confianza y el trabajo en equipo entre niños y jóvenes, en coherencia con nuestro propósito de contribuir al bienestar de las personas», expresó.
La competencia continuará los días 11, 17 y 18 de octubre, cuando estudiantes de distintos centros educativos volverán al terreno de juego para representar a sus colegios y compartir una experiencia que trasciende lo deportivo.
En otros partidos:
Rama masculina
St. David 5 La Salle Santiago 3
St. Patrick 5 Lux Mundi 3
Santiago Christian School 5 Arroyo Hondo 3
Carol Morgan School 7 Babeque 0
Loyola 5 St. Joseph´s 3
American School 3 St. Michael´s 1
Iberia 3 St. George 0
Ashton 8 La Salle Santiago 0
St. David 1 La Salle SD 0
St. Patrick 3 Santiago Christian School 3
Lux Mundi 4 Arroyo Hondo 2