"El Manchester City merece sus trofeos", opina Luis Enrique

En la víspera de jugar contra el Manchester City en Liga de Campeones, el entrenador del París Saint-Germain Luis Enrique defendió el martes que el club inglés "merece sus trofeos" pese a haber sido declarado culpable por la Premier League de haber infringido las reglas financieras del campeonato entre 2009 y 2018.

Sanciones y apelaciones

Sanciones y apelaciones

A finales de septiembre, una comisión independiente de la Premier League dictaminó que el club mancuniano había inflado artificialmente sus ingresos y reducido sus gastos en un total de 1000 millones de euros, a través de contratos ficticios con empresas del país del Golfo.

El club apeló esta decisión pero varias voces del fútbol inglés han pedido que los títulos que el club ganó durante este período, en especial tres Premier League, le sean retirados al City.

"Habrá que esperar a la decisión final de las personas que tomen la decisión", comentó Luis Enrique. "Espero que todo acabe bien para el Manchester City porque creo que lo que han hecho estos años sobre el césped ha sido increíble".

Perspectivas de la temporada

Perspectivas de la temporada

"Los trofeos que han ganado sobre el terreno se mantienen sobre el terreno", insistió. "Merecieron ganar y espero que puedan evitar esa sanción, es lo que siento", añadió.

El entrenador español también restó importancia al duelo del miércoles, y recordó que la temporada se decide realmente a partir de la primavera europea y no en el otoño.

"Ese resultado no tiene nada que ver con el futuro", valoró. "Después de enero, es el mes en el que podemos ver cuál es el nivel del equipo (...) Cinco o seis meses después todo es tan diferente, muchas cosas pueden cambiar".

"Pero es un partido interesante para este momento de la temporada y entretenido de ver", concedió Luis Enrique.

rbo/gk/dam/gfe