Messi e Inter Miami, en busca de puntos cruciales de cara a playoffs de la MLS

Lionel Messi le pega al balón en un partido del Inter Miami en la MLS. ( AFP/CHANDAN KHANNA )

El Inter Miami de Lionel Messi enfrentará el miércoles al New York City enfocado en consolidar su posición en la tabla general, en una trigésima jornada de la Liga Norteamericana (MLS) que tendrá un duelo crucial para el Chicago Fire del polaco Robert Lewandowski.

Lejos de la posibilidad de desbancar a Nashville como líder absoluto de la tabla general, Miami busca sumar victorias en casa para asegurar la localía en los duelos de playoffs, a partir del 18 de noviembre.

Nashville SC suma 63 puntos en la tabla general y el equipo floridano tiene 49 unidades.

Para el Inter también es un gran aliciente la posibilidad de que Lionel Messi reciba una vez más el premio al Jugador Más Valioso (MVP) del 2026, días después de cerrar definitivamente su ciclo con la selección argentina.

Messi se perfila como principal candidato a quedarse con el premio a MVP de una temporada en la que figura como líder del goleo con 23 tantos y segundo en asistencias, con 13.

El astro argentino - de 39 años- sigue siendo dominante.

"Yo lo veo y no lo puedo creer", dijo el entrenador de Inter Miami, Cristian Kily González.

Messi "nos hace mejorar como club, como staff, como cuerpo técnico y en mi caso me llena de orgullo estar a la altura", por lo que representa el 10 en el mundo, aseguró el DT sobre su compatriota.

El campeón del mundo argentino, que sumó dos goles en el triunfo de 4-0 sobre DC United la pasada fecha, aspira a convertirse en el primer jugador en ser el MVP en tres temporadas consecutivas.

El Killy González, de 52 años y con cuatro partidos dirigiendo al Inter Miami, puso énfasis en el esfuerzo defensivo. Su plan incluye regularmente al paraguayo Matías Galarza en la mitad de la cancha y mantiene para defender la zona central al brasileño Casemiro.

- New York "en problemas" -

El rival del Inter, New York City FC se encuentra con 33 puntos fuera de la fiesta de los playoffs y necesita el triunfo para mantenerse en la pelea con FC Cincinnati (36) y su eterno rival, Red Bull New York (36).

"Hemos jugado en un nivel aceptable los últimos partidos pero nos metemos en problemas en la recta final y es algo que debemos tener pendiente", comentó el entrenador del cuadro neoyorquino, Pascal Jensen.

New York llegará a Nu Stadium (Miami) logrando un punto en sus últimos tres partidos.

-Sullivan vs. Lewandowski-

El sábado, Philadelphia Union buscará extender a 14 la racha de partidos consecutivos sin conocer la derrota cuando visite al Chicago Fire del polaco Robert Lewandowski, en el Soldier Field (Chicago).

El enfrentamiento tiene como grandes referentes a dos figuras predominantes de la liga en el cierre de temporada.

Cavan Sullivan - de 17 años- llega al partido fresco después de un debut goleador con la selección nacional . Además ganó el premio a Jugador del Mes de la MLS en septiembre.

Enfrente, el veterano Lewandowski sigue brindando minutos valiosos para el equipo de Gregg Berhalter con seis goles y cuatro asistencias en 13 presentaciones.

El partido es de vital importancia para las aspiraciones de ambos equipos de terminar entre los cuatro primeros. Chicago es tercero del Este con 48, puntos mientras que Philadelphia ocupa el sexto lugar con 42.

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