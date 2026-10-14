El Liverpool se pasea en Austria con exhibición de Barcola y gol de Araújo

Momento de acción del partido entre Liverpool y el Lask ( AFP )

El Liverpool, en mitad de la tabla en la Premier League, dio un recital este miércoles en Linz tras golear 6-3 al LASK, con triplete de Bradley Barcola y gol de Ronald Araujo, en partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones.

Con esta victoria, los Reds igualan a Barcelona, Arsenal y Sporting de Lisboa como los equipos que suman 6 puntos tras las dos primeras jornadas de la primera fase del torneo europeo.

El equipo entrenado por el español Andoni Iraola anotó casi tantos goles en este partido como los que lleva en las primeras seis jornadas de la Premier League (7 tantos, con sólo dos victorias).

El uruguayo Araujo abrió el festival con un potente cabezazo tras un córner (22') y Barcola dejó el partido sentenciado con dos goles antes de la pausa (24' y 38').

Declaraciones del entrenador

El francés, llegado a comienzos de temporada procedente del PSG, cuajó su mejor partido desde que viste la camiseta del Liverpool y anotó otro en la segunda parte (66').

"Jugó muy bien hoy, no solo por los goles sino por las ocasiones en los uno contra uno, cuando creó muchos espacios a la espalda", destacó Iraola sobre Barcola.

Sobre el equipo, el DT vasco se mostró "muy contento con el rendimiento": "Fuimos agresivos con el balón, estuvimos bien posicionados, movimos bien la pelota y atacamos muy bien los espacios".

También contribuyeron a la goleada el neerlandés Jeremie Frimpong (51') y el joven delantero de 21 años Lewis Koumas (72').

Los locales maquillaron el resultado con los goles de Robert Ljubicic (63') y Florian Flecker (74' y 77').

El LASK, que ya había perdido en la primera jornada (1-0 contra el AEK de Atenas) se mantiene en la cola del grupo único con cero puntos.

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