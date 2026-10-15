Haití proyecta construir dos estadios de fútbol que cumplan con las normas de la FIFA

Pythagore Dumas ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE DEPORTES DE HAITÍ )

El Gobierno de Haití proyecta construir dos modernos estadios de fútbol, uno en el sur y otro en el norte del país, con el objetivo de dotar a sus selecciones nacionales de instalaciones que cumplan con los estándares de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y les permitan disputar sus partidos como locales.

El anuncio fue realizado por el ministro de Deportes haitiano, Pythagore Dumas, quien informó que los recursos necesarios para ejecutar ambos proyectos están contemplados en el presupuesto correspondiente al período 2026-2027.

La iniciativa cobra relevancia en momentos en que Haití enfrenta dificultades para utilizar sus propios escenarios deportivos y ha recurrido a instalaciones de otros países para disputar compromisos internacionales.

Dificultades y reacciones

Recientemente, su selección se enfrentó a la República Dominicana en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo, donde se registraron incidentes en los accesos al recinto que provocaron una reacción del ministro dominicano de Deportes, Kelvin Cruz.

El funcionario dominicano calificó de inaceptable lo ocurrido y anunció que la selección haitiana no podría volver a disputar partidos en instalaciones deportivas del país.

Rehabilitación deportiva

La decisión puso de relieve las dificultades que enfrenta el combinado haitiano para encontrar escenarios donde ejercer su condición de local, en un contexto marcado por la inseguridad y la crisis que atraviesa su territorio.

Además de los dos nuevos estadios, Dumas anunció planes para rehabilitar varias instalaciones deportivas que albergan encuentros del campeonato nacional haitiano. Entre ellas figuran el parque Levelt, en Saint-Marc; el parque Vincent, en Les Gonaïves, y el parque Saint-Victor, en Cap-Haïtien.

Las obras forman parte de los esfuerzos de las autoridades haitianas por mejorar la infraestructura deportiva nacional y crear mejores condiciones para el desarrollo del fútbol en el país.