La FIFA falla a favor del futbolista dominicano Danco García por deuda en Bolivia

César "Danco" García es un veterano con paso por la selección absoluta, además de sobresalir en la LDF. ( CEDIDA POR LA LDF )

El Tribunal del Fútbol de la FIFA, a través de su Cámara de Resolución de Disputas (CRD), emitió un fallo favorable para el futbolista internacional dominicano César Manuel García Peralta "Danco", en el litigio laboral entablado contra el club boliviano CD Oriente Petrolero.

La decisión exige a la entidad sudamericana el pago inmediato de 94,764.63 dólares en salarios atrasados, además de imponerle una multa y la amenaza de una sanción de fichajes.

El dictamen, adoptado por el órgano arbitral presidido por Clifford J. Hendel (EE. UU. y Francia) junto con Oleg Zadubrovskiy (Rusia) y Gonzalo De Medinilla (España), aceptó la demanda planteada por el jugador quisqueyano a través de su representante legal, Diego Ariel Raguseo.

El origen del conflicto contractual

El caso tiene sus raíces en el contrato de trabajo firmado el 30 de junio de 2023 entre el defensor central dominicano y el club boliviano, estipulado inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2025. Dicho acuerdo fijaba una retribución total de 232,000 dólares repartidos en cuotas mensuales (7,000 USD en 2023, 9,000 USD en 2024 y 10,000 USD en 2025), además de una prima por firma de 24,000 dólares y un bono mensual de vivienda de 500 dólares.

Pese a que las partes ampliaron el vínculo en abril de 2025 para extenderlo durante toda la temporada 2026 e incluso acordaron una cesión temporal con el Miami FC de Estados Unidos, el incumplimiento de las obligaciones económicas por parte de la dirigencia de Oriente Petrolero provocó el quiebre de la relación contractual.

El 21 de agosto de 2025, García intimó formalmente al club por deudas vencidas. Tras no obtener una solución, elevó su caso ante la máxima entidad del fútbol mundial en septiembre de 2025, reclamando una suma de 202,000 dólares correspondiente a primas, 18 meses de sueldos no percibidos y viáticos de vivienda.

El análisis del tribunal y los pagos validados

Durante el proceso, el CD Oriente Petrolero alegó que la deuda real ascendía a solo 94,764.63 dólares y presentó 22 comprobantes de transferencias para intentar justificar los abonos realizados tanto en dólares como en bolivianos.

La Cámara de Resolución de Disputas desestimó varios de los recibos presentados por el equipo sudamericano al verificar que carecían de la firma del futbolista o que figuraban a nombre de terceros sin autorización documentada.

Sin embargo, el tribunal dio validez a otros pagos acreditados que sumaron 103,506.88 dólares —incluyendo una transferencia bancaria de 50,000 dólares realizada en abril de 2025—.

Asimismo, el órgano de la FIFA declaró la prescripción de los viáticos de vivienda devengados antes del 16 de septiembre de 2023, al haber transcurrido más de dos años desde su exigibilidad sin reclamo previo, conforme a lo establecido en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores.

Condena económica y duras sanciones para el club

Tras realizar el balance contable entre los montos devengados e imputados, la FIFA dictaminó que Oriente Petrolero adeuda a César Manuel García la cifra neta de 97,493.12 dólares en concepto de salarios pendientes de 2024 y 2025, primas no abonadas y ayuda de vivienda.

A este monto se le sumará un interés anual del 5 % calculado a partir del 16 de septiembre de 2025 hasta la fecha de pago efectivo.

El dictamen incluye además medidas disciplinarias contundentes contra el club boliviano:

Al tratarse de la quinta infracción del club al artículo 12bis del Reglamento (retrasos de pago superiores a 30 días), la FIFA le impuso una advertencia y una multa de 20,000 dólares que deberán abonarse directamente a la organización en un plazo de 30 días.

El club dispone de un plazo de 45 días a partir de la notificación para cancelar la totalidad de la deuda con el jugador. En caso de incumplimiento, se le impondrá de forma automática la prohibición de inscribir nuevos jugadores, tanto a nivel nacional como internacional, por hasta tres periodos de transferencias consecutivos.