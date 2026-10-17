Entre City y Barça, Dembélé salva los muebles al PSG en Estrasburgo

Ousmane Dembélé celebra un gol en el partido del PSG en la Ligue 1. ( AFP/ROMEO BOETZLE )

Tres días después de la exhibición ante el Manchester City en la Liga de Campeones de Europa (4-2) y a otros tres de recibir al FC Barcelona, el PSG remontó este sábado en casa del Estrasburgo (3-1) gracias a la entrada de Ousmane Dembélé.

En el estadio de la Meinau, los hombres del entrenador español Luis Enrique tenían la oportunidad de confirmar su regreso en el campeonato tras un inicio de temporada tambaleante.

Profundamente renovado en su once y sin la intensidad del miércoles en Mánchester, los parisinos lograron encadenar un cuarto triunfo consecutivo en Ligue 1 cuando todo parecía muy mal encaminado.

Tras entrar a la hora de juego (63'), Ousmane Dembélé volvió a meter al PSG en la pelea por el campeonato, cobrando plena confianza antes del choque europeo del martes contra el Barça en el Parque de los Príncipes.

- Gol, asistencia y pase clave -

El Mosquito firmó una asistencia, un gol (tras fallar un penalti) y dio un pase que generó otro tanto.

Como contra Le Mans el pasado fin de semana (victoria 3-1), Luis Enrique hizo una amplia rotación de su plantilla, confirmando que puede contar con equipo para el campeonato y otro para la Champions.

Pero incluso con el lujo de disponer de profundidad de banquillo, el PSG estuvo mucho menos brillante, salvo en algunas acciones peligrosas al inicio del partido: Maghnes Akliouche cruzó demasiado su disparo (9') y el cabezazo de Ferran Torres salió desviado (11').

"Cada vez, tenemos un plan a corto, medio y largo plazo", dijo el técnico el viernes ante la prensa. El DT alineó una línea defensiva totalmente renovada con Warren Zaïre-Emery, Illia Zabarnyi, Lucas Hernández y Lucas Digne.

Los dos últimos fueron responsables en el gol que abrió el marcador para el Estrasburgo: Lucas Hernández no salió a tapar a Giovanni Reyna, que tuvo tiempo de darse la vuelta para rematar raso al primer palo y batir a Matveï Safonov.

En cambio, el guardameta parisino se estiró a la perfección ante un cabezazo bien colocado de Conrad Harder (50').

El ruso también cerró bien su primer palo – su punto débil – ante un disparo del danés (68').

- Nuno Mendes, lesionado -

Visiblemente descontento con la actuación de algunos, el entrenador español realizó cambios tempraneros en el partido (53'), dando entrada a Vitinha, Désiré Doué y Nuno Mendes, que se retiró lesionado al final del encuentro.

A la hora de juego, hizo entrar a Dembélé en lugar de Khvicha Kvaratskhelia, de nuevo autor de un partido sombrío y que nunca fue realmente peligroso.

Fueron precisamente sus jugadores para las grandes noches quienes lo cambiaron todo.

Pocos minutos después, Doué provocó una mano en el área del Estrasburgo, pero Dembélé lanzó fuera su penalti (72') y alargó aún más la lista de fracasos de los parisinos en este ejercicio en pleno partido. Fue el tercer penalti fallado en tres encuentros, con tres lanzadores diferentes.

- "Nos falta un especialista" -

Luis Enrique se refirió al asunto en rueda de prensa: "Es verdad que es una estadística difícil de juzgar. Pero cada vez que hemos jugado una final, hemos tenido tiradores de calidad".

"Tenemos muchos jugadores que pueden tirar pero es verdad que nos falta un especialista", añadió.

Mucho mejor en el juego y más peligroso, el PSG igualó acto seguido gracias a Illia Zabarnyi, solo delante del arco y asistido por el Balón de Oro Dembélé (77').

Menos de diez minutos después, Dembélé dio la vuelta al partido con un disparo al borde del área (85'), antes de jugar con Torres para el gol definitivo de Doué (90').

Enfrente, el Estrasburgo prolonga su mala racha con su tercera derrota consecutiva (Paris FC y Niza antes).

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