Haaland firma ante el Ipswich otro doblete y el City vuela en la Premier League

Erling Haaland celebra en uno de los partidos del Manchester City de la Premier League ( AFP/OLI SCARFF )

Un doblete de Erling Haaland permitió al líder Manchester City derrotar con apuros al Ipswich (3-2) este sábado y firmar su séptima victoria en otras tantas jornadas de Premier League.

En su estadio, los Citizens dejaron atrás la derrota del miércoles contra el PSG (4-2), en la que el noruego también celebró por partida doble, y recuperaron su gran estado de forma en la Premier League.

Situación del líder

El líder (21 pts), que enfrenta acusaciones de fraude financiero que oscurecen su horizonte, cuenta con seis unidades de ventaja sobre el Arsenal (15), antes del desplazamiento gunner el domingo al campo del Nottingham Forest.

Haaland puso a los suyos a salvo con tantos en los minutos 34 y 69. Su doblete le permitió alcanzar doce dianas en sus últimos ocho partidos, todas las competiciones incluidas.

El dorsal 9 incluso pudo haber firmado un triplete, con una espléndida volea con la zurda, pero su pasador, Enzo Fernández, que entró tras la lesión de Mateo Kovacic, se encontraba en posición de fuera de juego (85').

En la primera parte Phil Foden adelantó al City (19') y Daizen Maeda igualó dos minutos después para el Ipswich.

Los Citizens se tuvieron que emplear a fondo después de que Zian Fleming recortara distancias (90+1', 3-2) mediante un penalti cometido por Marc Guéhi.

Gianluigi Donnarumma tuvo que desviar, en particular, un saque de esquina directo (90+11').

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