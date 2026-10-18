Copa Humano Seguros de Fútbol llega a semifinales en ambas ramas

Momento de acción del partido de la fase de grupos de la rama femenina entre St. Michael's y Babeque ( CEDIDA POR COPA HUMANO SEGUROS )

La Copa Intercolegial de Fútbol Humano Seguros 2026 entra en su etapa decisiva con la celebración este domingo de las semifinales en las ramas masculina y femenina, en las instalaciones de la Barca Academy Santo Domingo.

En la rama femenina, la jornada comenzará a las 9:30 de la mañana con el enfrentamiento entre Carol Morgan y St. Joseph´s. A continuación, Ergos se medirá a St. Michael´s, en busca de uno de los dos boletos disponibles para la final.

En masculino, las semifinales están programadas para las 10:30 de la mañana. American School se enfrentará a Punta Cana International School, mientras que Ashton tendrá como rival a Carol Morgan en el segundo choque de la jornada.

Estos equipo se ganaron el derecho de participar estas instancias al lograr el primer lugar de sus respectivos grupos.

Participación y valores

Los cuatro enfrentamientos definirán los equipos que avanzarán a la disputa por los títulos de esta edición del certamen, que reúne a centros educativos en torno a la competencia y el desarrollo del fútbol escolar.

Otra opción de título: Copa Humano Seguros entra en la recta final con cuatro duelos semifinalistas.

La edición de 2026 cuenta con la participación de 20 colegios y 336 jugadores de la categoría U13, procedentes de distintas localidades del país.

La Copa Humano Seguros promueve valores como la perseverancia, la confianza y el trabajo en equipo, al tiempo que propicia la integración de estudiantes, familias y comunidades educativas a través del deporte.

Más allá de la competencia, el certamen ofrece un espacio de encuentro familiar, con padres, madres y hermanos que acompañan a los jugadores desde las gradas. La admisión de mascotas también contribuye al ambiente de convivencia que caracteriza la actividad.