Copa Humano Seguros de Fútbol llega a semifinales en ambas ramas
La actividad arranca a las 9:30 con los partidos de la rama femenina
La Copa Intercolegial de Fútbol Humano Seguros 2026 entra en su etapa decisiva con la celebración este domingo de las semifinales en las ramas masculina y femenina, en las instalaciones de la Barca Academy Santo Domingo.
En la rama femenina, la jornada comenzará a las 9:30 de la mañana con el enfrentamiento entre Carol Morgan y St. Joseph´s. A continuación, Ergos se medirá a St. Michael´s, en busca de uno de los dos boletos disponibles para la final.
En masculino, las semifinales están programadas para las 10:30 de la mañana. American School se enfrentará a Punta Cana International School, mientras que Ashton tendrá como rival a Carol Morgan en el segundo choque de la jornada.
Estos equipo se ganaron el derecho de participar estas instancias al lograr el primer lugar de sus respectivos grupos.
Participación y valores
Los cuatro enfrentamientos definirán los equipos que avanzarán a la disputa por los títulos de esta edición del certamen, que reúne a centros educativos en torno a la competencia y el desarrollo del fútbol escolar.
Otra opción de título: Copa Humano Seguros entra en la recta final con cuatro duelos semifinalistas.
La edición de 2026 cuenta con la participación de 20 colegios y 336 jugadores de la categoría U13, procedentes de distintas localidades del país.
- La Copa Humano Seguros promueve valores como la perseverancia, la confianza y el trabajo en equipo, al tiempo que propicia la integración de estudiantes, familias y comunidades educativas a través del deporte.
Más allá de la competencia, el certamen ofrece un espacio de encuentro familiar, con padres, madres y hermanos que acompañan a los jugadores desde las gradas. La admisión de mascotas también contribuye al ambiente de convivencia que caracteriza la actividad.