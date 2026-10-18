El Arsenal sufre en Nottingham pero amarra un triunfo vital para no perderle la pista al City

Noni Madueke, del Arsenal (izquierda), y Romain Perraud, del Lille, durante el partido de la fase de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Arsenal y el LOSC Lille en Londres, Gran Bretaña, el 13 de octubre de 2026. (Liga de Campeones, Reino Unido, Londres) ( EFE/EPA/DANIEL HAMBURY )

El Arsenal (2º) tuvo dificultades para materializar su dominio pero acertó en su único disparo a puerta en el campo del Nottingham Forest (1-0) para seguir la estela del Manchester City (1º) este domingo, tres días antes de desafiar al Bayern Munich en la Champions.

Este sexto triunfo en siete jornadas permite a los londinenses conservar la segunda plaza (18 puntos), por delante del Brighton (3º, 16 puntos) y por detrás del Manchester City (1º, 21 puntos).

Ante el 18º de la Premier League, el Arsenal careció de creatividad, velocidad y ocasiones claras en la primera parte, antes de firmar una actuación más dominante y animada en la segunda.

El extremo Noni Madueke, que entró al descanso en lugar de Eberechi Eze, aportó vivacidad y fue quien convirtió el único disparo a puerta del Arsenal.

El delantero inglés encadenó un regate y un recorte ante el colombiano Daniel Muñoz y luego armó un disparo que un rival desvió ligeramente (80').

Hasta entonces, los Gunners habían adolecido de falta de precisión, especialmente en los remates de cabeza del alemán Kai Havertz (37') y el brasileño Gabriel (67'), y en una volea de Declan Rice (72'), todos por encima de la portería del belga Matz Sels.

El equipo del entrenador español Mikel Arteta sufrió un último susto cuando el brasileño Murillo se lanzó a una improbable serie de regates, pero el central tampoco acertó ante el marco (90+2').

"Tuvimos que tomar riesgos, es un equipo peligroso, tuvimos que manejar bien la parte emocional. Nos mantuvimos concentrados y los cambios tuvieron un gran impacto", analizó Arteta.

El Nottingham Forest sigue sin haber marcado ni un solo gol en casa esta temporada en liga.

Maravilla de Diego Gómez

Horas antes el Brighton extendió su deslumbrante inicio de temporada hundiendo a su eterno enemigo Crystal Palace (5-0).

La demostración de fuerza del Brighton ante el equipo del francés Pierre Sage mantiene a las Gaviotas en la zona noble de la Premier League.

Desde mediados de septiembre, el Brighton se ha convertido en una apisonadora que deja a sus rivales por los suelos.

Tras Coventry (5-0), Arsenal (3-0) y Sunderland (2-0), el Crystal Palace se añadió a la lista de víctimas de las Gaviotas, que encadenaron una cuarta victoria sin recibir goles en la Premier League.

Este domingo, el equipo de Fabian Hürzeler desintegró a su adversario marcando tres veces en los diez primeros minutos, antes de rematar la faena por medio de Charalampos Kostoulas (49') y Jack Hinshelwood (84').

El Palace nunca se recuperó de su inicio catastrófico: gol en propia puerta de Jaydee Canvot (4'), disparo sublime desde el centro del campo del paraguayo Diego Gómez (7') y tiro de Yasin Ayari desviado por Canvot (10').

El United, depresión sin fin

En las antípodas, el Manchester United empató 1-1 en Leeds y se queda estancado en la decimotercera plaza, un puesto que no está a la altura de su historia en el torneo (20 títulos) y de su riqueza, después de encadenar su quinto partido sin ganar en liga.

Haber cedido este empate en Elland Road, en el estadio de un rival histórico y después de haberse adelantado en el marcador, hace que este domingo sea aún más gris para el equipo de Mickael Carrick, que esta semana perdió ante el Atlético (2-0) en Champions.

El joven técnico inglés parece incapaz de enderezar el rumbo de los Red Devils pese a sus ajustes tácticos, como el que intentó este domingo al recolocar a su mediapunta Bruno Fernandes como falso 9.

El plan funcionó bastante bien y los visitantes abrieron el marcador, gracias a un centro de Youri Tielemans que Bryan Mbeumo remató en plancha (35').

Pero el Leeds respondió por medio de Dominic Calvert-Lewin (51'), a la salida de un córner, y dispuso de dos ocasiones seguidas para ganar en el último suspiro.