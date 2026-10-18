Ministro Kelvin Cruz reitera impedimento de jugar en RD a equipos de fútbol de Haití

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz (izquierda), acompaña a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante su visita al país en agosto pasado. Junto a Infantino, el presidente de Fedofútbol, José Deschamps. ( CEDIDA POR MIDEREC. )

El ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, reiteró este domingo la prohibición de que la selección nacional de fútbol de Haití o cualquier equipo de ese país dispute partidos en instalaciones deportivas de la República Dominicana, una medida adoptada tras los incidentes registrados el pasado 1 de octubre durante el encuentro entre las selecciones de ambas naciones.

Cruz ratificó la posición que había expresado luego de los acontecimientos ocurridos en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo. La decisión recibió minutos después el respaldo del presidente Luis Abinader, por lo que pasó a constituir la postura oficial del Gobierno dominicano.

El pronunciamiento del funcionario se produjo tras el anuncio de un partido entre el Violette AC, de Haití, y el Portmore United, de Jamaica, previsto para este martes en el estadio del Cibao FC, en Santiago. El encuentro corresponde a las semifinales de la Copa Caribeña de Fútbol, organizada por la Unión Caribeña de Fútbol (CFU), bajo el marco de la Concacaf.

Ante esa situación, el ministro informó que ya comunicó su posición a las autoridades nacionales del fútbol y que remitirá una comunicación oficial a la FIFA y la Concacaf para notificarles la decisión dominicana.

Aviso internacional

El objetivo, explicó, es que los organismos internacionales conozcan la disposición con antelación y puedan tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes con la programación de futuras competiciones en territorio dominicano que incluyan a equipos haitianos.

La intención es que esos encuentros puedan ser reprogramados en otros países, de manera que las competiciones internacionales no se vean afectadas por la restricción anunciada por las autoridades dominicanas.

"Nosotros, como Ministerio de Deportes, dimos a conocer nuestra posición formal con relación a este tipo de eventos que involucren a Haití, debido a los incidentes registrados el pasado primero de octubre en el Estadio Félix Sánchez", recordó Cruz.

Con esta ratificación, el Ministerio de Deportes mantiene su postura frente a la participación de representaciones haitianas en escenarios deportivos del país, mientras se espera la comunicación formal a los organismos rectores del fútbol internacional.