Cristiano Ronaldo es suspendido 30 días por la Federación Portuguesa tras abandonar la selección

El astro luso Cristiano Ronaldo fue sancionado este lunes con 30 días de suspensión por abandonar su selección, informó la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), aunque podrá estar disponible para la próxima ventana internacional en noviembre.

La Comisión de Disciplina de la FPF consideró "totalmente procedente" la acusación contra Cristiano por abandonar la concentración de su selección el pasado 30 de septiembre por desavenencias con el seleccionador Jorge Jesus.

El astro luso, que también tendrá que pagar una multa de 255 euros (286 dólares), ha recibido la sanción mínima incluida en el reglamento que contempla por el abandono de la selección penas de entre uno y seis meses de suspensión.

La sanción impuesta este lunes, que le priva de jugar con su selección, empezó a contar desde el 1 de octubre en que quedó automáticamente suspendido tras abandonar el 30 de septiembre la concentración de la selección lusa en vísperas del partido de Liga de Naciones contra Dinamarca.

El astro luso habría cumplido así ya 19 días y finalizará su sanción a final de mes.

Portugal podrá contar con su capitán en la próxima ventana internacional, a mediados de noviembre, cuando los lusos se enfrentarán a Dinamarca el 14 de noviembre y a Gales el 16 de noviembre en la Liga de Naciones.

La Comisión de Disciplina ha tenido en cuenta "el arrepentimiento demostrado en el comunicado" de disculpas de Cristiano Ronaldo, así como sus logros en el mundo del fútbol y especialmente su aportación a la selección lusa.

La decisión disciplinaria culmina el expediente abierto el pasado 10 de octubre por la espantada de Cristiano Ronaldo en la última ventana internacional.

Disculpas de Cristiano

El jugador del Al Nassr saudita abandonó la concentración de su selección la víspera del partido de Liga de las Naciones contra Dinamarca, que los lusos ganaron 4-2.

El astro portugués se marchó tras la rueda de prensa donde el seleccionador Jorge Jesus confirmó que no sería titular por segundo partido consecutivo.

En el encuentro previo contra Noruega no jugó ni un solo minuto pese a calentar más de media hora.

Cristiano se disculpó por su comportamiento en un comunicado el 6 de octubre dejando la puerta abierta a volver a la selección.

"Debo una disculpa a mis compañeros de selección por haber abandonado la concentración", escribió el cinco veces Balón de Oro, de 41 años.

"Si estoy bien físicamente, jugando en mi club, con goles, eso espero, después de cumplir la sanción que se me aplique estaré disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para competir y ganar con nuestra Selección", añadió CR7.

El astro luso justificó su defección porque el seleccionador Jorge Jesus "no cumplió su palabra".

Antes del partido contra Noruega, Ronaldo contó que Jesus le preguntó de forma inesperada si estaba en condiciones de jugar 30 minutos. Él aceptó y calentó desde el descanso, pero no llegó a entrar al terreno de juego.

El exdelantero del Real Madrid afirmó que habló después con Jesus y acordó con él que el técnico se disculparía en una rueda de prensa previa al partido contra Dinamarca, pero esta comparecencia tampoco fue como él esperaba.

Consecuencias

A pesar de ello, admitió que su acción era merecedora de sanción.

"La consecuencia de este acto mío debe ser evaluada y sancionada por la Federación Portuguesa de Fútbol. Entiendo que la sanción no debe tener atenuantes. No soy un jugador cualquiera, soy el capitán del equipo y eso constituye un agravante", dijo.

El seleccionador luso, por su parte, se mostró dispuesto a volver a contar con su estrella el pasado 4 de octubre, nada más clasificar a Portugal para los cuartos de final de la Liga de Naciones.

"Para la próxima ventana internacional será convocado (...) Podemos hablar antes de la próxima convocatoria, pero 'Cris' es quien va a decidir", dijo Jorge Jesus tras ganar 2-1 a Noruega.