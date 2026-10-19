Prohibición de RD a equipos haitianos obliga a Concacaf a aplazar partido de semifinales

Jugadores del Violette Athletic Club, de Haití, afectado por el aplazamiento de su partido en el país. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DEL INSTAGRAM DE VIOLETTE AC )

La prohibición del Gobierno dominicano de permitir partidos de fútbol de equipos haitianos en instalaciones deportivas del país ya tuvo su primera consecuencia directa en el calendario internacional de la Concacaf, que anunció el aplazamiento del encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa del Caribe entre Violette AC, de Haití, y Portmore United, de Jamaica.

El partido estaba programado para este martes 20 de octubre en el estadio del Cibao FC, en Santiago de los Caballeros, pero la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol confirmó la noche del domingo que no se disputará en la fecha establecida.

En un comunicado oficial, la Concacaf informó que el compromiso se celebraría durante la semana del 26 de octubre, aunque dejó pendientes de confirmación la nueva fecha, el horario y la sede.

El cambio se produjo horas después de que el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, ratificara el impedimento para que selecciones y clubes de Haití disputen encuentros en territorio dominicano, una disposición respaldada por el presidente Luis Abinader.

La medida fue anunciada originalmente tras los incidentes registrados el pasado 1 de octubre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, durante un enfrentamiento entre las selecciones de República Dominicana y Haití.

Aunque el Ministerio de Deportes ha fundamentado su decisión en los incidentes registrados en el estadio y no ha vinculado expresamente la prohibición con las declaraciones de jugadores haitianos, el último encuentro entre ambas selecciones también estuvo marcado por una controversia que generó rechazo en República Dominicana.

El delantero haitiano Wilson Isidor, autor de dos goles en la victoria 4-1 de Haití sobre República Dominicana, declaró después del partido: "La Hispaniola es Haití. Esto es Haití".

Las expresiones fueron recogidas en un video difundido después del encuentro, en el que el atacante aparece señalando primero hacia el terreno de juego y posteriormente hacia la camiseta de la selección haitiana.

El pronunciamiento dejó mal sabor de boca en el país. El presidente de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol), José Deschamps, lo calificó como una falta de respeto a la soberanía nacional.

"Fue de mal gusto para nosotros ese pronunciamiento porque ya motiva algo político o algo de las confrontaciones que hemos tenido con el vecino Haití", expresó Deschamps el pasado 2 de octubre.

Posteriormente, Fedofútbol comunicó que había presentado una denuncia ante las instancias disciplinarias de Concacaf por hechos ocurridos durante el partido y que también había puesto el caso en conocimiento de la FIFA. En ese comunicado no identificó expresamente al futbolista ni detalló todas las conductas denunciadas.

Por su parte, la Federación Haitiana de Fútbol defendió las expresiones de Isidor como una manifestación de identidad nacional dentro del contexto deportivo y pidió evitar interpretaciones que pudieran alimentar tensiones políticas entre ambos países.

Violette AC inicia el retorno de su delegación a Haití

En un comunicado del 18 de octubre, el Violette AC informó que, tras recibir la notificación de Concacaf, comenzó los preparativos para repatriar a su delegación a Haití.

El club aseguró que la prohibición fue comunicada cuando faltaban aproximadamente 48 horas para el partido y las delegaciones de ambos conjuntos se encontraban desde hacía varios días en República Dominicana.

También atribuyó la retirada de la autorización a una movilización anunciada por la Antigua Orden Dominicana para oponerse al encuentro. La explicación corresponde a la versión del equipo haitiano y no figura entre las razones expuestas en el comunicado público de Concacaf.

La prohibición modifica una práctica que se había mantenido durante esta edición de la Copa del Caribe.

El Violette AC utilizó anteriormente el estadio Cibao FC de Santiago como sede de encuentros internacionales, incluidos el partido del 5 de agosto contra Defence Force, de Trinidad y Tobago, que ganó 3-0, y el del 15 de septiembre contra Club Sando, al que derrotó 1-0.

La última victoria le permitió completar la fase de grupos con cuatro triunfos en igual cantidad de compromisos y clasificar como primero de su grupo.

La nueva restricción deja sin esa posibilidad a los clubes haitianos para futuros encuentros mientras se mantenga la disposición gubernamental.

Una semifinal que definirá el acceso a otro torneo de Concacaf

El aplazamiento afecta una eliminatoria que no solo determina uno de los finalistas de la Copa del Caribe, sino que también está vinculada a la clasificación para la Copa de Campeones de la Concacaf de 2027.

Portmore United ganó el encuentro de ida 3-1 el pasado 13 de octubre, en Kingston, por lo que el conjunto haitiano necesita remontar esa desventaja en el segundo compromiso.

Los dos ganadores de las semifinales obtendrán su clasificación a la Copa de Campeones de 2027 y disputarán la final de la competición caribeña en diciembre. Los equipos eliminados todavía tendrán la posibilidad de conseguir un tercer boleto mediante una serie por el tercer puesto.

La otra semifinal, entre Mount Pleasant, de Jamaica, y Club Sando, de Trinidad y Tobago, mantiene su partido de vuelta programado para el jueves 22 de octubre, de acuerdo con el calendario publicado por la organización.