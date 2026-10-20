Saint Michael´s School y American School ganan Copa Intercolegial de Fútbol

Campeones de la cuarta edición de la Copa Intercolegial de Fútbol Humano Seguros. ( CEDIDA A DL. )

Saint Michael´s School y American School se coronaron campeones de la cuarta edición de la Copa Intercolegial de Fútbol Humano Seguros, celebrada en las instalaciones de Barça Academy Santo Domingo durante los fines de semana del 10, 11, 17 y 18 de octubre.

En el torneo participaron 336 jugadores de la categoría U13, provenientes de distintos puntos del país, quienes disputaron 58 partidos ante más de 5,500 asistentes. La actividad también contó con la presencia de 28 mascotas.

Adriana Isern, de Saint Michael´s School, y Esteban Díaz, de American School, fueron reconocidos como los jugadores más valiosos (MVP) de las finales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/whatsapp-image-2026-10-20-at-81732-am-a41d85bd.jpeg Campeones de la cuarta edición de la Copa Intercolegial de Fútbol Humano Seguros.

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En los premios individuales y colectivos del torneo, Saint Michael´s School, Carol Morgan School y Puntacana International School compartieron el reconocimiento a la portería menos vencida, mientras que el Instituto Iberia y el Colegio Arroyo Hondo recibieron la distinción Fair Play, por el juego limpio.

La ceremonia de clausura estuvo encabezada por Diomares Musa, vicepresidenta de Desarrollo de Mercado, Productos y Canales de Humano Seguros; Patricia Luna, directora de Comunicación y Desarrollo de Mercado, y Cindy Vázquez, gerente senior de Marca. Las ejecutivas entregaron las medallas y los reconocimientos a los participantes.

Un espacio para las familias

Además de la competencia deportiva, la copa reunió a padres, madres, hermanos, abuelos y amigos que acudieron a respaldar a los jugadores durante las jornadas. Las mascotas también formaron parte de la experiencia, concebida como un espacio de integración familiar.

"La Copa Intercolegial es un evento para toda la familia, donde cada jugador cuenta con el apoyo de los suyos en las gradas, mascotas incluidas. Cerramos esta cuarta edición con la satisfacción de ver a más de 300 jóvenes compartir la cancha con perseverancia, confianza y trabajo en equipo, valores que también son parte de la cultura de Humano", expresó Patricia Luna, directora de Comunicación y Desarrollo de Mercado de Humano Seguros.

Entre los centros educativos participantes estuvieron American School, Ashton School, Babeque Secundaria, Bávaro Innovation School, Carol Morgan School, Colegio Loyola, Colegio La Salle Santiago, Colegio La Salle Santo Domingo, Instituto Iberia, Lux Mundi, Santiago Christian School, Puntacana International School, Saint Joseph School, San Judas Tadeo, Saint David School, Saint Patrick School, Saint George School, Colegio Arroyo Hondo, Colegio ERGOS, Educare y Saint Michael´s School.

Con esta cuarta edición, Humano Seguros reafirmó su apuesta por el deporte escolar y la promoción de espacios que fomenten la convivencia familiar y el trabajo en equipo entre los jóvenes.