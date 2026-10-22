Endrick mira al Clásico contra el Barcelona

El delantero del Real Madrid Endrick (2i) durante el entrenamiento del equipo en Valdebebas, Madrid, este sábado previo a su enfrentamiento liguero ante el Sevilla. ( EFE )

Con Vinícius obligado a ver el Clásico desde casa, el partido contra el FC Barcelona del domingo se perfila como una nueva oportunidad para el joven Endrick de reivindicarse a los ojos de José Mourinho.

El joven atacante brasileño brilló en la remontada contra la Roma en la Liga de Campeones la pasada semana y el domingo volvió a cumplir en su titularidad frente al Sevilla como extremo derecho.

Acciones que le permiten soñar con un puesto contra el Barça el domingo en el Camp Nou, en un partido crucial para que los merengues no pierdan de vista a los azulgranas.

"Es un jugador al que adoro", afirmó el técnico del Real Madrid, José Mourinho, el 14 de octubre, tras ganar 4-3 a la Roma.

El joven brasileño acabó como mejor jugador del encuentro pese a jugar sólo media hora tras sustituir a Vinícius (59'), en la que revolucionó al equipo.

El joven atacante brasileño asistió a Espí en el segundo gol merengue (82') y fue el autor de la igualada 3-3 apenas tres minutos después.

Obstaculizado por la enorme competencia en el ataque merengue, Endrick apenas ha podido jugar 107 minutos repartidos en cinco partidos oficiales.

Pero, el ex del Palmeiras, desde el que llegó al Real Madrid en 2024, ha sabido exprimir cada minuto que Mourinho le ha dado.

- Cesión y Mundial -

Sin apenas apariciones en la primera parte de la temporada pasada, Endrick acabó saliendo en enero cedido al Lyon, donde volvió a sentirse futbolista.

En 21 partidos con el club francés, el brasileño marcó ocho goles y dio otras ocho asistencias revolucionando el juego del conjunto galo.

"Estoy encantado de volver al campo y de recuperar mi sonrisa", afirmó Endrick tras debutar con el Lyon.

Su buen desempeño con el equipo galo le valió jugar el Mundial 2026 con Brasil, antes de volver a incorporarse al Real Madrid.

En un equipo sobrado de estrellas atacantes, muchos apuntaban ya a una nueva cesión del brasileño ante las escasas oportunidades con las que contó desde el inicio de temporada.

Una posibilidad que Mourinho descartó de plano.

"Si algún club interesado está esperando por Endrick, que lo haga sentado, porque se cansará de esperar", dijo Mourinho a TNT Brasil tras el encuentro contra la Roma.

"Endrick es un jugador al que adoro, que me encanta", afirmó Mourinho, insistiendo en que "no creo que necesite salir cedido, tendrá mucho éxito aquí".

- "Estar en el Madrid es difícil -

La ausencia de Vinícius abre la puerta a que Endrick pueda estar el domingo en el Camp Nou, aunque el joven atacante brasileño no pierde de vista su posición en el club.

"Estar en el Madrid es difícil", decía Endrick tras su gran actuación en Roma, en referencia a la dura competencia.

El brasileño sabe de la dificultad de lograr un puesto en el conjunto merengue, pero tiene claro cuál debe ser su camino.

"Voy a estar luchando y trabajando todos los días para ayudar al equipo, sea como sea, en el entreno, luchando y peleando para ayudarlos. Esto que voy a hacer toda mi carrera", aseguró Endrick.

El Camp Nou puede ser la próxima oportunidad para ayudar al equipo merengue en un partido que el Real Madrid no puede dejar escapar si no quiere perder de vista al Barça en la clasificación.