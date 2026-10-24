El Barcelona busca perder de vista al Real Madrid en el clásico

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El Barcelona mira al clásico del domingo en el Camp Nou como una oportunidad para perder de vista al Real Madrid en LaLiga, pero algunos imprevistos de última hora han complicado el panorama para los azulgranas.

El Barça, líder de LaLiga, sufrió su primera derrota de la temporada frente al PSG en la Champions, mientras el Real Madrid ha ganado cuatro partidos consecutivos.

Además, en su última victoria 4-1 sobre el Leipzig el miércoles en la Liga de Campeones, el Real Madrid mostró su mejor cara desde la llegada de José Mourinho el pasado verano boreal.

"Espero un equipo con mucha confianza", afirmó este viernes el técnico del Barça, Hansi Flick, en referencia al eterno rival.

Pese a todo, el Barcelona sigue perfilándose como el favorito con Raphinha de nuevo en forma y el joven extremo Lamine Yamal en estado de gracia.

El Barça confía así en poder consolidar y ampliar su ventaja de seis puntos sobre el Madrid, tercero en la tabla.

Los clásicos suelen marcar un antes y un después en las temporadas ligueras.

La campaña pasada, el Madrid ganó el primer enfrentamiento contra el Barcelona, pero la airada reacción de Vinícius al ser sustituido dinamitó la nueva era de Xabi Alonso.

El técnico vasco fue destituido poco más de dos meses después y su sustituto, Álvaro Arbeloa, no pudo evitar que el Madrid encadenara su segunda temporada consecutiva sin grandes títulos, mientras el Barça revalidó LaLiga.

El domingo, Vinícius, cuyo rendimiento está siendo escaso, está sancionado y su ausencia podría ayudar a Mourinho a la hora de confeccionar su once.

El luso ha alineado en gran medida a todas sus estrellas cuando ha podido, pese a la dificultad que supone para trazar un plan de juego coherente y equilibrar ataque y defensa.

El joven Yan Diomande, fichado a precio de oro, aporta más en defensa y empieza a encontrar su mejor cara en ataque, lo que significa que el marfileño podría estar contra el Barça.

Otra opción sería añadir un centrocampista más para tratar de desarticular el fluido juego azulgrana de Flick, una estrategia muy propia de Mourinho, aunque el PSG demostró que al Barça se le gana más fácilmente atacando.

Pese a la mejoría reciente del Real Madrid, Mourinho insistió en que para el clásico "no existe la confianza".

"En los clásicos creo que lo que has hecho antes no tiene ninguna influencia", dijo Mou este sábado.

- Bajas en defensa -

El Barcelona tiene sus propios problemas, en cualquier caso, entre ellos sus bajas en defensa.

Eric García y Andreas Christensen están lesionados, al igual que Jules Koundé, al que Flick descartó este sábado.

En el centro del campo, el Barça tampoco puede contar con el lesionado Dani Olmo.

Además, el gigante catalán encajó cuatro goles contra el PSG y demostró que aún no ha resuelto su fragilidad atrás, algo recurrente en la era Flick, en parte debido a su defensa adelantada.

"Tendremos que defender mucho mejor de lo que lo hicimos en París. Eso es lo que hemos estado comentando hoy y espero poder demostrarlo mañana", dijo Flick este sábado.

La buena noticia para el Barcelona es que sigue teniendo el toque de Midas: todo lo convierte en gol.

Ha marcado al menos dos tantos en todos los partidos de esta temporada.

"Nuestra racha invicta (en el campeonato) sigue intacta y haremos todo lo posible para mantenerla", dijo Raphinha a TNT Sports.

El Barcelona promedia más de cuatro goles por partido esta temporada y Raphinha es el máximo goleador de la liga, con 12 tantos, tres más que el francés del Real Madrid Kylian Mbappé, segundo mejor artillero del campeonato.

En tercer lugar se sitúa Lamine Yamal con ocho.

Mbappé y Yamal aspiran el lunes al Balón del Oro, pero el premio mayor para sus equipos sería una victoria en el Clásico.

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