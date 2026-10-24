Flick confirma que Koundé no estará ante el Real Madrid

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, confirmó este sábado que su defensor Jules Koundé finalmente no estará el domingo en el clásico liguero contra el Real Madrid en el Camp Nou.

El zaguero francés sufrió un esguince en el tobillo izquierdo en la victoria liguera sobre el Betis del fin de semana pasado.

Lesiones confirmadas

Koundé se perdió el partido de Liga de Campeones del martes contra el PSG, pero el Barça confiaba en poder tenerlo frente al Real Madrid.

"Jules no estará mañana, no queremos arriesgar con él, no llega en el momento adecuado pero hay que aceptarlo", afirmó Flick en la rueda de prensa previa al encuentro.

Declaraciones de Flick

El técnico azulgrana también descartó a Dani Olmo, que el martes sufrió una lesión muscular que le tendrá un mes fuera de los terrenos de juego.

El Barça, líder liguero con seis puntos de ventaja sobre el Real Madrid (3º), recibe a un conjunto merengue que viene de ganar cuatro partidos oficiales consecutivos.

"Espero un equipo con mucha confianza", admitió Flick, quien destacó la peligrosidad de los jugadores madridistas de ataque.

"Hablamos de un gran club, con grandes jugadores y con un gran entrenador, tienen jugadores fantásticos, de enorme calidad, sobre todo en el último tercio del campo", explicó.

El Barça llega al encuentro tras sufrir su primera derrota de la temporada el martes contra el PSG en la Champions.

Flick explicó que ya han analizado el encuentro y que hay algunas situaciones que mejorar de cara al clásico contra el Real Madrid.

"Mañana jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo, así que será una muy buena oportunidad para seguir creciendo, para seguir desafiándonos, para demostrar nuestro juego y para crecer como equipo", explicó.

El técnico azulgrana también elogió a su homólogo merengue, José Mourinho, para el que tiene el mayor respeto.

"Es un colega, un compañero de profesión con éxito y un gran compañero", dijo Flick.

El entrenador germano se mostró feliz asimismo de poder disputar el domingo "el mejor partido que puede ofrecer este deporte".

"Todo el mundo tiene los ojos puestos en este partido. Millones de personas de diferentes culturas, de diferentes generaciones, todas conectadas por este partido. Es increíble", afirmó.

"Se ganan sólo tres puntos, pero yo creo que es mucho más que eso", concluyó.

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