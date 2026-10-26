Harry Kane, el goleador inglés que tuvo que hacer las maletas para triunfar

El exinternacional brasileño Ronaldo Luis Nazario de Lima (izquierda) entrega el Balón de Oro masculino al capitán de Inglaterra Harry Kane en la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026, celebrada en el Teatro London Palladium de Londres, Gran Bretaña, el 26 de octubre de 2026. Esta fue la 70.ª edición de la ceremonia anual. ( EFE )

Harry Kane, que ganó este lunes en Londres el Balón de Oro al mejor jugador de 2026, convirtiéndose en el quinto jugador inglés en lograrlo, tuvo que dejar su país para lograr el reconocimiento esperado.

Tras toda una vida en el Tottenham Hotspur, el equipo que ocupa su corazón y el de la familia, se marchó en 2023 al Bayern Múnich alemán, donde su instinto goleador y su perfil de delantero centro demoledor han sido más evidentes.

Harry Kane, que en la actualidad tiene 33 años, llegó al Tottenham con 11.

Con los Spurs transcurrió toda su carrera futbolística, con algunas cesiones a otros equipos ingleses, hasta que decidió aceptar la oferta del Bayern.

"Podría haberme quedado en Inglaterra, haber marcado muchos más goles y quizá haber ganado algún título, pero se trataba más bien de exigirme a mí mismo para descubrir hasta dónde podía llegar", dijo una vez Kane.

Si con el equipo londinense no cosechó ningún título, siendo subcampeón de la Premier en 2017, finalista de la Copa de la Liga inglesa en 2015 y 2021, y de la Liga de Campeones europea en 2019, con el equipo germano brilló más a nivel personal y llegaron los títulos.

- Goleador histórico del Tottenham -

Durante su etapa en el Tottenham, se convirtió en el máximo goleador histórico del equipo londinense, con 280 tantos.

Pero tras toda una carrera sin títulos, los trofeos empezaron a llegar con el Bayern, con el que ganó la Bundesliga en 2025 y 2026, además de la Copa de Alemania este mismo año.

"Necesitaba jugar al máximo nivel, disputar la Liga de Campeones e intentar ganar títulos todos los años", dijo una vez en Sky Sports sobre su mudanza al Bayern.

Además, en su primera temporada en Alemania (2023-2024) ganó la Bota de Oro de máximo goleador europeo, con 36 tantos, un trofeo que volvió a lograr en 2025-2026 con esa misma cantidad de goles.

En la temporada 2024-2025 fue el máximo goleador de la Bundesliga, con 26 tantos, siendo quinto en el cómputo europeo de una Bota de Oro que ganó el francés Kylian Mbappé.

Su brillo en el Bayern coincide con una época dorada en la selección inglesa, con la que fue finalista en las dos últimas Eurocopas (2020 y 2024) y semifinalista en el último Mundial (2026).

En este mes de octubre de 2026, alcanzó la cifra de 91 goles en 125 partidos con la selección inglesa.

- Apegado a su familia -

Pero Harry Kane destaca que su mujer y sus cuatro hijos son el pilar de su vida.

El goleador del Bayern está casado con Katie Goodland, a la que conoció siendo un niño y con quien comenzó su relación sentimental en la adolescencia.

Su padre, Pat Kane, nacido en Irlanda, es quien apoyó al goleador en sus primeros pasos en el fútbol.

Por su parte, su hermano mayor, Charlie Kane, trabaja como su representante.

Su madre, Kim, es londinense como Harry Kane, pero su abuelo materno Eric Edward Hogg, fue futbolista semiprofesional en clubes de Essex, un condado del este de Inglaterra, entre ellos Brentwood y Warley.

"Creo que los genes deportivos proceden de la familia de mi madre, aunque es un tema que genera bastante debate en casa. Probablemente a papá no le guste que diga esto, pero creo que mi abuelo Eric era bastante buen futbolista y jugó a un nivel respetable", dijo Harry Kane en una ocasión.

Eric falleció cuando Harry tenía aproximadamente diez años, por lo que el delantero era todavía muy joven cuando perdió a su abuelo.

Poco antes de irse al Bayern, se inauguró en mayo de 2023 una pintura que cubre la fachada de una casa cerca del estadio del Tottenham.

El mural dice "Harry Kane es uno de los nuestros" y el jugador añadió al mismo su firma y la huella de su mano.

Kane dejó su huella en el Tottenham, como ahora lo está haciendo en el Bayern y también en el fútbol mundial con su Balón de Oro.