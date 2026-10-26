Harry Kane se corona con el Balón de Oro

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, ganó el Balón de Oro masculino en la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026, celebrada en el Teatro London Palladium de Londres, Gran Bretaña, el 26 de octubre de 2026. Esta fue la 70.ª edición de la ceremonia anual. ( EFE )

Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich y de la selección inglesa, se coronó en Londres con el Balón de Oro, el sexto en la historia de Inglaterra y el primero desde Michael Owen en 2001.

Entre club y selección, Kane anotó 73 goles, además de repartir ocho asistencias, unas cifras solo al alcance de Leo Messi en la campaña 2021-2022, cuando el astro argentino marcó 91 goles.

El ahora delantero del Bayern es el quinto inglés en ganar este galardón, tras Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 y 1979) y Michael Owen (2001).

"Ya me he quedado sin palabras", dijo Kane tras recibir el galardón de manos de Ronaldo Nazario. "Es un honor recibir este premio aquí en Londres. Gracias a todos los que han votado por mí. Sé que este año ha sido muy difícil para elegir a uno".

"No estaría donde estoy sin el Tottenham. Llegué a ese equipo con once años. Me permitieron vivir el sueño que estoy viviendo".

Además, Kane se acordó en su discurso de su entrenador, Vincent Kompany, que ha sido hospitalizado estos días. "Sé que esto te va a dar algo de energía".

El delantero inglés se impuso en las votaciones a Kylian Mbappé y Lamine Yamal y fue ovacionado en el London Palladium por una multitud que ansiaba su triunfo.

Kane se llevó la Bota de Oro europea gracias a los 36 goles que metió en la Bundesliga y que contribuyeron a que los bávaros conquistaran su segundo título consecutivo.

Con Inglaterra, Kane marcó seis goles en el Mundial, solo uno menos que Jude Bellingham, máximo goleador de los ingleses en el torneo. Algunos de ellos fueron muy valiosos, como los que logró ante República del Congo y México para ayudar a que Inglaterra avanzara de fase.

La española Alexia Putellas conquista su tercer Balón de Oro

La estrella española Alexia Putellas ganó este lunes el Balón de Oro por tercera vez en su carrera, después de sus coronas de 2021 y 2022.

La que fuera joya del FC Barcelona sucede en el palmarés a su compatriota Aitana Bonmatí, vencedora en tres ocasiones entre 2023 y 2025, pero cuya temporada se vio lastrada por las lesiones.

Putellas, de 32 años, ganó la campaña pasada su cuarta Liga de Campeones de Europa antes de comprometerse con el London City Lionesses, propiedad de la empresaria estadounidense Michele Kang, que también es dueña del Olympique de Lyon.

Este tercer Balón de Oro, cuatro años después del segundo, simboliza la enorme resiliencia de la considerada Reina del fútbol español, que regresó de una grave lesión de rodilla sufrida en julio de 2022 que la marginó de la Eurocopa.

A mediados de octubre, la emblemática número 11, que pasó muchos meses sin ser convocada con España tras esa lesión, entró aún más en la historia al convertirse en la primera jugadora española en alcanzar las 150 internacionalidades.

Su influencia también fue determinante fuera de los terrenos de juego, especialmente tras el título mundial de 2023.

Entonces estuvo en el origen de un movimiento de protesta contra las violencias machistas en el deporte, después del beso forzado del expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales a su compañera Jenni Hermoso.