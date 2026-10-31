Atlético de Madrid gana al Levante y es líder provisional de LaLiga

Giuliano Simeone celebra al marcar un gol para Atlético de Madrid ( AFP )

A tres días de recibir al Bayern Múnich en Liga de Campeones, el Atlético de Madrid se hizo provisionalmente con el primer puesto de la Liga este sábado al imponerse en el campo del Levante (2-0).

Fue la séptima victoria consecutiva en Liga para los hombres de Diego Simeone, que suman 9 victorias en los once partidos que han disputado desde el inicio del campeonato.

El Atlético (1º, 28 puntos) cuenta por ahora con un punto de ventaja sobre el FC Barcelona (2º, 27 puntos), que recibe este sábado al Alavés (7º, 12 puntos) en el Camp Nou (20H00 GMT) en busca de dejar atrás su derrota en el Clásico del pasado fin de semana (2-1).

"La liga es muy larga, nosotros sabemos cuál es el camino que debemos recorrer, el mismo plan que seguimos siempre: partido a partido", declaró en rueda de prensa Simeone sobre el liderato provisional.

"Con toda la ilusión pero siempre teniendo la humildad de saber en qué somos buenos y en qué necesitamos mejorar", insistió el técnico argentino.

Logros de Simeone

Los colchoneros lograron un triunfo sólido en Valencia gracias a dos acciones colectivas culminadas por el campeón del mundo español Alejandro Grimaldo (36'), autor de su cuarto gol de la temporada, y por el argentino Giuliano Simeone (62'), hijo del entrenador rojiblanco.

Con la victoria, Simeone igualó a Luis Aragonés como técnico con más victorias en LaLiga, con 344, habiendo necesitado para ello 565 partidos del campeonato español.

"Estar quince años en un club no es fácil, construir lo que hemos construido no es simple", dijo el Cholo sobre ese logro, agradeciendo su trayectoria a la directiva, a sus asistentes presentes y pasados y a los jugadores.

Próximos compromisos

Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de las 69 víctimas del accidente de tren en la provincia de Toledo que ha conmocionado a España esta semana.

El Atlético recibe al Bayern de Múnich en la Liga de Campeones el martes, antes de dar la bienvenida al Barça en el estadio Metropolitano el próximo fin de semana en LaLiga.

El domingo, el Real Madrid de José Mourinho, tercero, visita al Racing de Santander.

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