Mourinho felicita a Kane por el Balón de Oro y expresa su "frustración" por Mbappé

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, felicitó este sábado al delantero inglés Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026, pero reconoció su "frustración" porque no se llevara el galardón Kylian Mbappé.

Reacciones de Mourinho

El capitán de la selección francesa terminó segundo en la clasificación para el Balón de Oro, a solo 28 puntos del jugador del Bayern Múnich, tras una temporada individual exitosa, pero sin haber conquistado ningún título.

"He tenido el privilegio de trabajar con Kane y es un gran jugador. Es un gran profesional y persona. Dentro de la frustración de que mi jugador no ha ganado, también tengo que ser honesto y decir que estoy feliz por él. Merece a sus 32 años una alegría", declaró el técnico portugués, que dirigió a Kane en el Tottenham, en la conferencia de prensa previa a la visita de su equipo al Racing de Santander el domingo.

Controversia Mbappé

"Por otro lado, creo que Mbappé es Mbappé. Es único y si tenemos un Balón de Oro cada temporada, como Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, Platini... Algunos han repetido, pero cada año hay uno, pero el mejor goleador de la historia de los mundiales solo hay uno", agregó.

El "Special One" también aludió a la polémica surgida a raíz de las palabras de Mbappé sobre Mao Zedong, al que el delantero se refirió como "dictador chino".

"Son los peligros del mundo de hoy, donde muchas veces lo mejor que puedes hacer es no abrir la boca, porque existe peligro en muchísimas cosas que dices o comentas. Pero lo he visto también muy responsable con un club que a este nivel es de gran clase. Y de nuestra parte, ya está. No tenemos nada más que hacer", declaró Mourinho para cerrar el caso.

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