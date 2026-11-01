El Arsenal vence al Liverpool en Anfield 14 años después y asalta el liderato de la Premier

Kai Havertz, del Arsenal (izq.), y Trey Nyoni, del Liverpool (der.), en acción durante el partido de la Premier League inglesa entre el Liverpool FC y el Arsenal FC, en Liverpool, Reino Unido, el 1 de noviembre de 2026. ( EFE/EPA/ADAM VAUGHAN. )

El Arsenal, vigente campeón, se colocó líder en solitario en la Premier League al ganar 1-0 una feroz batalla de visita ante el Liverpool, en el único duelo de este domingo en la novena jornada del torneo.

Hacía catorce años que los Gunners no ganaban en Anfield en un partido del campeonato inglés y este éxito llegó gracias a un gol de Kai Havertz en el minuto 16.

Un mal saque del brasileño Alisson permitió al Arsenal robar el balón y montar un contragolpe que concluyó con un pase de la muerte de Declan Rice que se paseó por el área hasta que el atacante alemán envió a la red de los locales.

Durante el resto del partido, los Reds multiplicaron sus ofensivas para evitar la derrota, pero sin fortuna ante el arco defendido por el español David Raya.

La última vez que el Arsenal había ganado en liga en el terreno del Liverpool había sido en septiembre de 2012, cuando Arsène Wenger era entrenador de los londinenses y el español Mikel Arteta, el actual técnico del equipo, era su capitán.

Esfuerzo sin fruto

Con 24 puntos, el Arsenal arrebata el liderato al Manchester City (2º, 21), que el sábado había sido derrotado 1-0 en casa por el Brighton (3º, 19).

El Liverpool (5º, 15) se encuentra detrás del Chelsea (4º, 16), que el sábado derrotó 2-0 al Manchester United (apenas 17º, al borde de la zona de descenso).

En el partido del domingo, el Liverpool se mostró valiente ofensivamente y puso en serios apuros a la defensa del Arsenal, haciendo un partido muy sólido en el que hizo méritos para obtener un mejor resultado.

El equipo de Andoni Iraola pagó así caro el error de Alisson que terminó en el gol de Havertz, que de esta manera se convirtió en en el jugador alemán que más ha anotado en la Premier League, con 46, dejando atrás a Ilkay Gündogan (45).

El Liverpool, enrabietado, no dejó de presionar.

Un lanzamiento de falta del alemán Florian Wirtz se estrelló en el larguero (39') y un remate de cabeza del argentino Alexis Mac Allister se fue fuera por poco (43').

Los locales reclamaron en vano varios penales, lo que añadió controversia arbitral a un partido lleno de tensión y emoción hasta el pitido final.

"Lo intentamos todo"

"Probablemente podríamos haber gestionado mejor el partido, pero ellos no dejaban de atacar", admitió Declan Rice a Sky Sports, alabando la solidez defensiva de su equipo y la "solidaridad imbatible" de sus compañeros.

En el Liverpool se resignaban con una derrota que fue honrosa pero que lo complica en la carrera por el título.

"Tuvimos ocasiones, lo intentamos todo. Creo que podríamos haberlo hecho mejor en los quince últimos minutos para hacer llegar más balones a su área. No fue suficiente hoy, así que lo que domina ahora es la decepción", reconoció el capitán de los Reds, el neerlandés Virgil van Dijk.

El próximo fin de semana, en la última jornada antes del parón por los partidos de selecciones nacionales, el Liverpool visitará al Crystal Palace, mientras que el Arsenal defenderá su liderato en casa contra el Hull City.