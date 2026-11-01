VIDEO | Jornada 11 de LaLiga: Mariano anota para el Alavés en goleada del Barça; Firpo sigue fuera

Mariano DIAZ del Deportivo Alaves celebra su gol durante el partido de fútbol de la Liga española entre el FC Barcelona y el Deportivo Alaves el 31 de octubre de 2026 en el estadio Camp Nou de Barcelona, España. ( MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP )

El dominicano Mariano Díaz encontró una pequeña recompensa individual en medio de una noche de sábado para el olvido del Deportivo Alavés, al marcar el sábado el único tanto de su equipo en la goleada 6-1 sufrida ante el FC Barcelona, en la jornada 11 de LaLiga española.

Mariano, quien comenzó el encuentro en el banquillo, ingresó en el minuto 74 en sustitución del argentino Lucas Boyé y apenas necesitó diez minutos para dejar su huella en el marcador del Spotify Camp Nou.

Mariano Diaz pulls one back No clean sheet for Barca 84´ Barcelona 6-1 Alaves https://t.co/Y1v4DTcu05 — Bukaa (@UtdBukaa) October 31, 2026

El atacante aprovechó un error en la salida del Barcelona, luego de una pérdida de balón de Rodri, para hacerse con la pelota, superar la marca defensiva y definir con un disparo de derecha desde el centro del área, colocando el balón junto al poste izquierdo de la portería defendida por Joan García.

La anotación llegó en el minuto 84, cuando el conjunto vitoriano ya estaba abajo 6-0 y el encuentro tenía prácticamente definida su suerte.

Fue una acción que permitió al dominicano convertir una noche colectiva muy complicada en una oportunidad para demostrar que todavía puede aportar en el fútbol de primera división española.

El tanto también tuvo un valor especial por el escenario y el rival. El delantero caribeño consiguió perforar la portería de uno de los clubes más poderosos del fútbol europeo, aunque su esfuerzo no tuvo incidencia en el resultado final.

Una goleada azulgrana

El Barcelona había construido su amplia ventaja desde la primera mitad, con una ofensiva que encontró demasiadas facilidades ante la defensa del Alavés.

Raphinha abrió el marcador al minuto ocho y Fermín López amplió la diferencia en el 23. El brasileño volvió a marcar al 41, mientras que Lamine Yamal cerró la primera parte con el cuarto tanto en el tiempo añadido.

En la segunda mitad, Yamal consiguió su segundo gol de la noche y el quinto del Barcelona, antes de que Anthony Gordon colocara el 6-0 en el minuto 81.

Tres minutos después apareció Mariano para establecer el definitivo 6-1.

La victoria permitió al Barcelona recuperar el liderato de LaLiga con 30 puntos, dos por encima del Atlético de Madrid, mientras que el Alavés extendió a siete su cadena de partidos sin ganar, con cinco derrotas y dos empates.

Firpo aún no se recupera

El defensa dominicano Junior Firpo continúa fuera de acción por el Real Betis (que ganó 2-1 al Málaga) debido a una lesión muscular en el aductor izquierdo, sufrida el pasado jueves 1 de octubre durante el partido que disputó con la selección de República Dominicana frente a Haití por el Grupo A de la Concacaf Nations League.

Aunque el lateral izquierdo se mantiene en proceso de recuperación, todavía no ha recibido el alta médica ni se ha reincorporado al grupo, por lo que su regreso a las canchas españolas dependerá de su evolución.