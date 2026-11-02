Liga del Este impulsa el fútbol juvenil

Muestra de los equipos participantes en la novena edición de la Liga del Este ( DECIDA POR LIGA DEL ESTE )

La Liga del Este abrió su novena edición con una jornada que combinó la competición con orientación a padres, madres y tutores sobre nutrición deportiva, psicología y fútbol formativo.

La iniciativa busca fortalecer el acompañamiento familiar de los atletas y ampliar las oportunidades de participación en esta disciplina desde las comunidades de la región Este.

"Desde el Este, la apuesta es contribuir a un fútbol dominicano con bases más sólidas, academias fortalecidas, familias comprometidas y nuevas generaciones con espacios para formarse, competir y proyectar su futuro", expresó Francisco Valentiner, gerente general de la Liga del Este.

Valentiner explicó que la competición permite a los atletas representar a sus academias, enfrentarse a otros equipos y poner en práctica lo aprendido durante los entrenamientos. Competir complementa el trabajo formativo que cada institución realiza de manera cotidiana.

Orientación familiar

Con la incorporación de espacios de orientación familiar, la entidad busca que el desarrollo de los jugadores encuentre apoyo tanto en la cancha como en el hogar, y que las academias fortalezcan su vínculo con las comunidades donde operan.

Las charlas, que se desarrollaron los pasados 24 y 31 de octubre, contaron con la participación de la doctora Arlitte Lyanne Eusebio Puerie, nutricionista con formación en nutrición deportiva; Thais Gómez Calderón, psicóloga clínica con formación y experiencia en psicología deportiva; Fernando Damiani, Coordinador Deportivo de la Academia Real Romana FC y Alfonso José García Gama, director ejecutivo de Mongo Group Sport, con trayectoria en gestión deportiva y organización de torneos internacionales de fútbol.

En estas jornadas participaron aproximadamente 800 atletas de entre 6 y 19 años.

Los profesionales aportaron perspectivas sobre alimentación, acompañamiento psicológico y formación deportiva, como siguiente paso de su estrategia comunitaria, la Liga del Este contempla una red de familias embajadoras que comparta experiencias, apoye las convocatorias e invite a otros padres a conocer las academias de su entorno.

El objetivo es acercar nuevos hogares a las opciones de entrenamiento y ampliar la participación de niños y jóvenes.

Con este modelo, la organización plantea contribuir al crecimiento del fútbol dominicano desde la base, las academias que forman a los jugadores y las familias que acompañan su desarrollo.

Participación y academias

Con una trayectoria que se remonta a 2021, la Liga del Este organiza la competición entre academias de fútbol de la región Este de República Dominicana, complementando su labor formativa y ofreciendo espacios de desarrollo y proyección deportiva.

Las academias que integran la novena edición de la liga del Este son Academia Real Romana FC, Deportivo San Pedro, Deportivo Santo Domingo, Downtown Soccer Academy, FC Ramsar, DV7, Elite Football Academy, Escuela Rayos del Este, Garrincha FC, Higueyanos FC, Jean Anubis Escuela de Futbol, Richard FC, Romana FC y Spado Soccer Academy.